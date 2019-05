Sabato a Roma anche i pensionati della Valle peligna

Sulmona, 30 maggio- Sabato primo giugno torneranno in piazza i pensionati per la manifestazione nazionale organizzata dallo Spi Cgil insieme ai due sindacati dei pensionati della Cisl e della Uil. I pensionati si battono contro il blocco delle rivalutazioni delle pensioni e per una riforma effettiva della previdenza oltre che per una sanità pubblica universale. Lo slogan della manifestazione di piazza San Giovanni è “Dateci retta”.

L’attuale governo ha rimodulato il meccanismo della rivalutazione delle pensioni per il triennio 2019/2021 con la legge di bilancio pubblicata il 31 dicembre 2018. Ma siccome a quella data l’Inps aveva già provveduto a rivalutare gli importi, a gennaio, febbraio e marzo 2019 i pensionati hanno riscosso la pensione in base al meccanismo di rivalutazione applicato prima della rimodulazione. Che è quello scaturito dall’accordo tra sindacati dei pensionati e governo Gentiloni del 26 settembre 2017.

E così, non avendo fatto a tempo a recepire la nuova normativa che è stata approvata dal Parlamento a fine dicembre 2018, l’ha applicata a partire dalla rata di aprile. Questo ha comportato il ricalcolo a ribasso di tutte le pensioni superiori a 1.522 euro lordi.

E non è finita qui, perché le somme che l’Inps ha pagato in più nei primi tre mesi dell’anno, saranno recuperate con la rata di giugno, cioè dopo le elezioni europee. Questa rimodulazione consentirà allo Stato un risparmio di 3 miliardi e 650 milioni di euro nel triennio 2019/2021. Mentre il taglio delle pensioni cosiddette d’oro sarà 430 milioni.

Come tutti i Governi, anche quello attuale utilizza i Pensionati, quelli veri, come un Bancomat. Il che è tutto dire sull’equità della manovra del cosiddetto governo del cambiamento! Ogni pensionato con una pensione superiore a 1.522 euro lordi può verificare da sé l’importo della sua pensione andando nel sito dell’Inps.