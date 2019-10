S.P. Peligna Raiano-Vittorito e quelle celebrazioni… stonate

Raiano, 17 ottobre- Viviamo in uno strano paese: si chiude improvvidamente una strada per presunti pericoli di frane, la si tiene chiusa per oltre otto anni, otto lunghissimi anni per spendere appena 499.923,73 euro (di cui solo una modesta parte per effettivi lavori), e le nostre Istituzioni locali, provinciali e comunali, invece di gestire le procedure di affidamento dei lavori con una certa sobrietà trasformano un vero e proprio “scandalo” delle lungaggini burocratiche in uno spot pubblicitario e di immagine fuori luogo. Così questa sera in documento “Alternativa Civica Democratica – Per Raiano”

Offensivo nei confronti di tutti coloro che, per lunghissimi anni, hanno subito disagi e costi economici ben superiori alle somme stanziate per la messa in sicurezza del tratto di strada: mancava solo che brindassero con torte e pasticcini alla consegna dei lavori

Ma siamo seri e smettiamola di utilizzare le responsabilità istituzionali per fini di sola propaganda, spiegano i rappresentanti del Movimento, quando invece si dovrebbe chiedere scusa per una gestione così platealmente farraginosa e contorta di una problematica seria qual è la chiusura di una strada così importante per il collegamento tra due Comuni e aree territoriali diverse, che attraversa una Riserva Naturale, meta di percorsi turistici, religiosi, sportivi e commerciali di enorme importanza.

La realtà vera è che sin dall’inizio la vicenda è stata gestita con improvvisazione e scarsa analisi della situazione reale, con uno stanziamento di fondi da parte della Provincia sicuramente insufficienti per i lavori da realizzare che molto probabilmente hanno costretto diverse Ditte in graduatoria a rinunciare.

Per chi conosce i luoghi, le vicende storiche di quel tratto di strada e la particolare conformazione rocciosa dei costoni presenti lungo il percorso, le risorse stanziate per i lavori sono un puro palliativo: certamente meglio che niente, ma sicuramente insufficienti e non risolutive ad impedire una eventuale frana o crollo del costone roccioso che si andrà a mettere relativamente in sicurezza.

Otto anni di chiusura della strada per un risultato simile è, sicuramente, alquanto deludente e insufficiente per una sua messa in sicurezza reale, qualora ce ne fosse realmente bisogno. Auspichiamo, comunque, che i lavori procedano in fretta per ripristinare la completa viabilità nel più breve tempo possibile.(h. 18,00)