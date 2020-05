Rsa Montereale, Pietrucci: utile impegno di tutti

L’Aquila, 4 maggio– “Lo sblocco dell’appalto relativo al recupero della residenza sanitaria per anziani di Montereale è la prova che il lavoro sinergico tra i livelli istituzionali, anche e soprattutto attraverso il pungolo costante e mai strumentale delle azioni delle opposizioni, è necessario per raggiungere tutti gli obiettivi”. E’ quanto afferma il Consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci che aggiunge: Ringrazio dunque la ASL 1 – che ha inteso rispondere ad una precisa interrogazione e a un mio preciso sollecito in proposito – la cui azione sulla RSA non abbiamo permesso venisse intorpidita dall’emergenza CoVid. Fondamentali sono stati l’impegno del sindaco Massimiliano Giorgi, sempre in prima linea per Montereale, e degli altri amministratori dell’Alto Aterno, dei sindacati che non hanno mai smesso di essere baluardo del servizio sanitario e del capogruppo del PD Stefano Palumbo che, con l’allora manager della ASL 1 Tordera, mi ha supportato nel 2017 nel portare a termine il salvataggio dei posti di lavoro della RSA attraverso il trasferimento del presidio all’interno dell’ex Onpi. La battaglia sulla RSA, danneggiata a seguito degli eventi sismici del 2017, è stata da subito presa a cuore dal sottoscritto; la salvaguardia del servizio e delle risorse umane impiegate nello stesso e l’avvio dei lavori di recupero della struttura erano e sono fondamentali per la permanenza sul nostro territorio dei presidi per la salute e l’assistenza. Auspico adesso – conclude Pietrucci – nella solerzia amministrativa con la quale si aggiudicherà l’appalto in maniera definitiva, che il cantiere venga avviato nel minor tempo possibile”.