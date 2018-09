Rotondi (FI), l’Abruzzo è Dc. Dove andate senza  di noi ?

Esplode nel centrodestra il caso degli ex democristiani federati con Forza Italia in vista delle prossime elezioni regionali di febbraio. Per il neo Presidente della rinata Democrazia Cristiana non ci sono dubbi. Intanto la posizione del deputato forzista ha riacceso nelle ultime ore gli entusiasmi fra i cattolici democratici del due schieramenti orgogliosi della propria identità e della propria storia

Sulmona, 22 settembre– “In una regione democristiana come l’Abruzzo i tre principali partiti del centrodestra si giocano la presidenza al tavolo verde senza nemmeno consultare i partiti democristiani dell’alleanza. Auguri ma dove andate senza di noi? Perchè non è detto che ci saremo, a questo punto. La Dc è federata a Forza Italia ma non prende ordini dalla lettura dei giornali nè in Abruzzo, nè in Sardegna, nè in Basilicata e nè in Piemonte (dove i nostri voti sono stati sempre determinanti)”. Lo ha dichiarato Gianfranco Rotondi, deputato di Fi e neo-presidente della rinata Democrazia Cristiana che terrà i propri Stati Generali a Roma a fine novembre. (h. 14,00)