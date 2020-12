Rotatorie: sicurezza, ma non per tutti

Sulmona, 17 dicembre– Oggi abbiamo consegnato a questa amministrazione le 860 firme raccolte nel novembre 2015 per la messa in sicurezza degli attraversamenti della statale 17. Queste firme non sono state mai protocollate perché subito dopo si iniziò a parlare della costruzione di rotatorie lungo la direttrice della s.s.17 e ci reputammo soddisfatti perché qualcosa si stava muovendo.

Ci sono voluti cinque anni per ultimare i lavori, spiega Antonio Cellitti Presidente dell’Associazione bicincontriamoci, ma constatiamo con amarezza che si è pensato esclusivamente alla sicurezza di chi viaggia in auto e non a quella degli utenti deboli della strada.Le rotatorie mancano infatti completamente non solo di una corsia ciclabile ( come invece è stato fatto all’incrocio dell’Incoronata) ma anche di un minimo segnale che faciliti l’attraversamento dei pedoni, un lampeggiante, delle strisce pedonali o altro.Chiediamo pertanto che l’amministrazione tenga conto del volere espresso dai cittadini che hanno firmato e che si attivi per far avviare tempestivamente lavori di adeguamento delle rotatorie. La sicurezza deve essere per tutti non solo per le automobili.