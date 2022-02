Rotatoria bivio Introdacqua, ora c’è nuova attenzione dalla Provincia

Sulmona,19 febbraio– Dopo anni di attese, battaglie spesso incomprese, sollecitazioni diverse per scongiurare pericoli sempre in agguato e rendere la viabilità sempre piu’ sicura lungo un’arteria di straordinario interese ora si intravede uno spiraglio positivo per realizzare una rotatoria in prossimità del bivio di Introdacqua lungo la strada 479 Sannite.Nelle ultime ora rassicurazioni in tal senso sono arrivate a Franco Susi di Introdacqua che da anni si batte per vedere una soluzione a questo problema e che di recente si era rivolto anche al Difensore Civico Regionale dal Dirigente alla Viabilità della Provincia dell’Aquila Ing. Nicolino D’Amico.

“La Provincia dell’Aquila- ha scritto D’Amico- ha in passato (2009) valutato l’ipotesi di realizzare una rotatoria nell’intersezione fra la SP 147 con la SP 53, nei pressi della frazione Mastroiacovo di Introdacqua. Dalle informazioni assunte risulta che l’intervento non stato portano avanti, n inserito negli strumenti di programmazione dell’Ente, a causa del rinvenimento nel sito interessato dall’opera di un importante sottoservizio interferente (Gas-SNAM), nonchè a causa di alcune resistente da parte di privati che verrebbero interessati dalla realizzazione della rotatoria. Di quanto sopra il Sig. Susi stato pi volte informato, seppure informalmente, ovvero tramite contatti e messaggi telefonici, dall’ing. Alessandro De Luca, Responsabile della competente area del Settore Viabilità .P eraltro, tenuto conto delle richieste di che trattasi e delle informazioni acquisite presso il comune di Introdacqua sulle numerose segnalazioni in atti, a seguito di recente sopralluogo effettuato dall’ing. Alessandro De Luca, congiuntamente ai collaboratori professionali di zona e all’Amministrazione comunale di Introdacqua, questa amministrazione ritiene di dover valutare l’opportunità di procedere alla realizzazione di tale infrastruttura. A tal fine- conclude la nota- il Comune si sta facendo parte attiva per organizzare un incontro con i proprietari interessati dalla realizzazione della rotatoria al fine di valutare le loro istanze e poter aggiornare l’ipotesi progettuale in atti, che dovrà evidentemente risolvere anche il problema della interferenza con il metanodotto”.

( ph marco prosperini)