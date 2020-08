Rossi (Toscana): chiusura locali evita pericoli turismo notturno

“E’ stata fatta la cosa giusta, sacrosanta. Per le discoteche chiedevo appunto un provvedimento nazionale, soprattutto per evitare il turismo giovanile da una regione all’altra. La prima cosa, davanti alla chiusura delle discoteche di una regione, sarebbe stata quella di prendere l’auto e andare da un’altra parte. Un turismo notturno che avrebbe causato gravi ripercussioni”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il presidente della Toscana, Enrico Rossi. Tra gli altri governatori, afferma poi Rossi, “ci sono quelli che dicono: muoveremo le forze dell’ordine, ma sanno bene che tali poteri non esistono. Non possiamo muovere nemmeno la polizia municipale, che risponde ai sindaci“.