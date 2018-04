Roseto: domani congresso regionale dei Testimoni di Geova

Roseto degli Abruzzi, 21 aprile– Domani, Domenica 22 aprile, i Testimoni di Geova terranno nella loro Sala delle Assemblee di Roseto degli Abruzzi il congresso regionale dal tema “Non smettiamo di adempiere la legge del Cristo”.

“Come si mette in pratica la legge del Cristo?” dice Vito Portoghese, rappresentante della Filiale di Roma, “Ebbene Gesù insegnò ai suoi discepoli ad amare Dio e ad amarsi gli uni gli altri, come li aveva amati lui. Lostraordinario amore che i veri cristiani manifestano gli uni per gli altri è la principale qualità mediante cui possono essere riconosciuti. E Gesù comandò perfino di amare i nemici. Se lo imitiamo, vedremo risultati eccellenti in noi stessi e nelle nostre famiglie!”.

Si prevede una presenza di oltre 1800 delegati provenienti dalle città di Lanciano, Chieti e Sulmona, che la mattina assisteranno al battesimo dei nuovi adepti. Da alcuni decenni questi evangelizzatori cercano di raggiungere le persone di altre lingue. Attualmente ci sono in Italia quasi 800 comunità frequentate da circa 37’000 persone appartenenti a 26 lingue diverse, quali amarico, cinese, ilocano e nella lingua italiana dei segni. (h. 13,00)