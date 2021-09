Roccaraso:Presentate questa mattina le divise ufficiali degli arbitri dei Mondiali Hockey Inline 2021

Roccaraso,8 settembre- Tutto pronto al Palaghiaccio G. Bolino di Roccaraso per i Mondiali di Hockey Inline 2021. Anche gli ultimi dettagli sono stati sistemati questa mattina con la presentazione delle divise ufficiali degli arbitri della Competizione rotellistica. Si parte oggi con le gare del Torneo Senior Women con gli incontri del Gruppo B: Colombia – Spagna alle ore 12.30, Argentina – Svizzera alle 17.45, Italia – Colombia alle 19.30 e del Gruppo A: Francia – Mexico alle ore 14.15, India – Lettonia alle 16.00, Mexico – Usa alle 21 .15. “Siamo pronti per l’inizio della Competizione – hanno dichiarato Andrea Fonzari e Ramin Atighechi, rispettivamente Technical Commission Chairman e Technical Commission Member di World Skate(Federazione mondiale sport a rotelle). E’ gruppo unito – ha detto Fonzari durante la presentazione delle divise degli arbitri – sia per quanto riguarda la Commissione Tecnica sia per gli arbitri che provengono da Usa, Germania, Polonia, Svezia, Repubblica Ceca, Spagna”.