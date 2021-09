Roccaraso:mondiali Hockey Inline 2021, l’Italia cerca il pass per le semifinali contro la Colombia

Roccaraso,17 settembre– E’ la Germania la prima ad accedere alle semifinali del Campionato del Mondo di Hockey Inline in corso a Roccaraso, imponendosi per 5 a 3 nel primo quarto di finale, contro Cina Taipei. Questa mattina il Torneo si è aperto con le prime due sfide di qualificazione, Svizzera – Lettonia e Slovacchia – Namibia, che hanno decretato il tabellone dei quarti. Gli svizzeri battono i lettoni e se la vedranno oggi alle 20.00 con il Canada, per l’accesso alle semifinali. La Slovacchia vincitrice contro la Namibia affronterà nell’ultimo incontro della giornta la Repubblica Ceca.

Gli azzurri di coach Rigoni cercano il pass per la semifinale nel match delle 14.00 contro la Colombia. “Le sensazioni sono buone – ha detto l’allenatore italiano – prepariamo sempre i match nel migliore dei modi. Abbiamo molti giocatori giovani. A loro ho chiesto di mettersi in mostra e di portare in campo tanto impegno, essere a disposizione dei compagni, dare tutto per la maglia”.

Argentina – Polonia e Spagna – Francia gli altri scontri dei quarti di oggi per l’accesso alle semifinali.