Roccaraso:esordio con vittoria degli azzurri ai Mondiali di Hockey Inline

Nel torneo maschile l’Italia schianta la Francia Partono bene anche Canada e Repubblica Ceca

Roccaraso,14 settembre-Grandissima prova della Nazionale Italiana al torneo maschile dei Mondiali di Hockey Inline 2021 di Roccaraso. Gli Azzurri, grazie ad una prestazione maiuscola, schiantano la Francia con il punteggio di 4 a 1, all’esordio nella manifestazione. Bella gara di Alessio Lettera che realizza due gol e di Andrea Delfinoautore di due assist e di un gol. Di Tobia Vendrame la quarta rete dell’Italia. Godano Marius a segno per i francesi. Archiviato il Torneo femminile con la vittoria delle transalpine sulla formazione iberica, oggi prima giornata della competizione maschile. 16 i team che si contenderanno il titolo Mondiale. Canada e Repubblica Ceca, tra le favorite per la vittoria finale. La Nazionale Italiana del commissario tecnico Luca Rigonidifenderà il tricolore tra le mura amiche, dopo l’exploit di Asiago 2016, dove conquistò il secondo posto, proprio contro una straordinaria Repubblica Ceca. I giocatori italiani dopo le amichevoli disputate a Kaltbrunn in Svizzera, sono a Roccaraso con l’ambizione di arrivare il più lontano possibile nel torneo. Dave Hammonde Thomas Woods, del team Canada, tra i giocatori più rappresentativi, vere star del Mondiale. Spicca l’assenza della squadra degli Stati Uniti, campione in carica dopo il trionfo a Barcellona 2019. Nei primi incontri disputati questa mattina, a partire dalle 8.30, vittoria della Lettonia sulla Polonia per 12 a 2, nel gruppo C. Nel secondo match di giornata la Namibia ha battuto L’India per 20 a 0 nel gruppo D. Nello stesso girone, secco 3 a 0 dell’Argentina sulla Germania. Inizia con una vittoria il Mondiale del Messico che batte, nel quarto incontro di giornata, Cina Taipei per 2 a 1. Il Canada conferma il pronostico della vigilia, imponendosi per 6 a 3 sulla Slovacchia. Per i canadesi bella prova di Brendan Baumgartner che realizza una doppietta e di Thomas Woods, autore di tre assist. In gol anche l’altra star della manifestazione, Dave Hammond. Prova di forza della Repubblica Ceca con il netto 4 a 0 sulla Colombia. Marek Loskot apre le marcature al 4 minuto e poi serve l’assist per l’ultima rete dei cechi. Il Gruppo A chiude la giornata con l’incontro tra Spagna