Roccaraso Trail 2018, primo posto ex aequo per Giancola e Ruocco

Vento forte e pioggia battente ma grande spettacolo in quota-

Roccaraso,28 ottobre– Giovanni Ruocco di Animatrail e Alessio Giancola della Mountain Lab sono i vincitori dell’edizione 2018 del Roccaraso Trail. Con lo stesso tempo (1.16.36) hanno percorso i circa 20 chilometri della gara, resa questa mattina particolarmente insidiosa ed impegnativa dal forte vento e dalla pioggia battente.

Fra le donne al primo posto si è piazzata Raffaella Tempesta, in gara per i colori del Terminillo Trail Asd, che si è presentata al traguardo del palaghiaccio Bolino di Roccaraso col tempo di 1.39.51. “Sapevamo che le condizioni metereologiche sarebbero stato difficili e avrebbero messo a dura la prova la tenuta degli atleti – ha sottolineato Gianmaria Fisco, presidente di Mountain Lab, l’associazione sportiva di Roccaraso che ha promosso l’evento – ma queste difficoltà hanno reso ancora più spettacolare la gara che anche quest’anno ha fatto registrare un numero altissimo di adesioni. I migliori vogliono esserci sempre nelle nostre prove – ha proseguito Gianmaria Fisco – a testimonianza che si tratta di una competizione molto selettiva e, seppur giovane, già di un notevole prestigio. Ora come associazione siamo già proiettati verso le gare invernali sulla neve. Anche quest’anno ci saranno tante novità positive”.

Il percorso del Roccaraso Trail si è sviluppato tra vecchie e nuove piste da sci, passando nei comuni di Roccaraso, Rivisondoli e Barrea, e nei territori dei Parchi nazionali della Majella e del Pnalm (Abruzzo-Lazio-Molise), per una distanza complessiva di 20 km ed un dislivello positivo (D+) di 1.100 mt. (h. 18,30)