Nel centro turistico dell’Alto Sangro non solo neve ma anche tante iniziative in programma fino al 5 gennaio per assecondare i gusti e le passioni di grandi e piccini e che confermano il ruolo strategico del territorio per l’economia regionale

Roccaraso, 28 dicembre- A Roccaraso i decibel del divertimento sono destinati a salire in questi ultimi giorni dell’anno. Domani, dalle 16, in piazza Leone, l’appuntamento è con la musica, i giochi e l’animazione di Radio Dimensione Suono. Un evento gratuito che accompagnerà l’après-ski di tanti giovani direttamente dal cuore pulsante del paese che in questi giorni è invaso dai turisti.

L’Amministrazione comunale, oltre all’appuntamento di domani, ha definito un cartellone ad hoc di manifestazioni che proseguirà il 30 dicembre con il Concerto di Natale nella sala Spataro del Comune di Roccaraso. Il 3 gennaio è prevista la fiaccolata (dalle 18.30), il 5 gennaio ci sarà una giornata di animazione e giochi dedicata ai più piccoli che si terrà a Pietransieri mentre il 6 gennaio, dalle 16, ci sarà la Befana in piazza Leone.

“Abbiamo lavorato per costruire un’alternativa di divertimento per i nostri turisti anche nel centro del paese – ha spiegato il sindaco Francesco Di Donato – siamo attenti alle esigenze dei più giovani, delle famiglie con i bambini ma c’è anche un occhio di riguardo per chi cerca momenti culturali con musica di qualità. Da questa impostazione, abbiamo promosso la realizzazione di un pacchetto di appuntamenti che sono certo verrà apprezzato anche dai nostri turisti”.