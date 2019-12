Roccaraso, restyling del palaghiaccio: domani l’inaugurazione 

Di Donato: la stagione invernale sarà ricca di eventi

Roccaraso, 21 dicembre– Un restyling generale dei locali di accesso, nuovi servizi igienici, una corposa riduzione delle barriere architettoniche e una sala pattini più confortevole e attrezzata. Nuovo look per il palaghiaccio “Giuseppe Bolino” di Roccaraso che si presenta ai turisti in questa stagione invernale profondamente rinnovato e più funzionale grazie al completamento di un pacchetto di lavori realizzati grazie ad un finanziamento regionale. Domani pomeriggio, alle 16.30, è prevista l’inaugurazione dei nuovi locali alla presenza del presidente del Consiglio regionale abruzzese, Lorenzo Sospiri, del capogruppo del Pd ed ex assessore regionale al Bilancio, Silvio Paolucci, e del sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato. “E’ un ulteriore passo in avanti che facciamo nel progetto di riqualficare al meglio l’offerta turistica di Roccaraso – ha sottolineato il sindaco Di Donato – in attesa che decolli la stagione sciistica abbiamo comunque definito un programma di eventi che accompagnerà fino ad aprile le migliaia di turisti che sceglieranno Roccaraso per la stagione invernale. Grandi eventi sportivi come il campionato del mondo di Snowkite, la tappa dello Snow volley Tour 2020, la Coppa Italia di Skialp insieme a iniziative di intrattenimento di grande richiamo come il Papeete Snow e il Vertical Tour. Fino alla fine di marzo ci saranno dunque tantissimi eventi di qualità”. “Il palaghiaccio è da sempre parte integrante dell’offerta turistica di Roccaraso – ha sottolineato Giuseppe Della Monica, amministratore unico dell’Acd Roccaraso-Pietransieri – anche quest’anno nei weekend e durante le vacanze di Natale si potrà pattinare fino a mezzanotte mentre da gennaio a marzo ci saranno non solo delle iniziative promozionali in tandem con la Dmc e il Consorzio Skipass Alto Sangro per favorire l’accesso infrasettimanale delle famiglie al palaghiaccio. Abbiamo anche confermato tre Black Friday per allungare il weekend dei turisti in vacanza a Roccaraso”.