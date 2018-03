Roccaraso: la Regione assegna 40 mila euro per il Gran Premio Giovanissimi 2018

Sulmona,21 marzo- La Giunta regionale, su proposta dell’assessore Silvio Paolucci, ha deliberato un contributo finanziario a favore di due manifestazioni – di carattere nazionale – che si terranno in Abruzzo nei prossimi giorni. Il primo evento riguarda il calcio giovanile con la 57esima edizione del Torneo delle Regioni, promosso dal Comune di Pineto, dal 23 al 30 marzo, a cui andrà un contributo regionale di 45.000 euro, e vedrà la partecipazione di i 1500 atleti, tra calciatori e calciatrici dai 14 ai 22 anni, delle 75 rappresentative delle categorie juniores, allievi, giovanissimi e femminili che difenderanno i colori di tutte le Regioni italiane e dei comitati autonomi di Trento e Bolzano. Le gare in programma sono 139, e saranno giocate su 36 campi di tutte le province abruzzesi

L’Aquila (L’Aquila Acquasanta, Pescina), Chieti (Francavilla al Mare Valle Anzuca, Francavilla al Mare Antistadio, Miglianico, Ortona, Sambuceto), Pescara (Cepagatti, Città S.Angelo Comunale, Città S.Angelo Poggio Ulivi, Lettomanoppello, Montesilvano, Pescara Flacco, Pescara Gesuiti, Pescara Rancitelli, Pescara Zanni, Scafa, Spoltore, Torre dè Passeri), e Teramo (Atri Centro Turistico Integrato, Atri Paese, Castelnuovo Vomano, Cologna Spiaggia, Controguerra, Giulianova Castrum, Giulianova Fadini, Martinsicuro, Pineto Druda, Pineto Pavone, Roseto Fonte dell’Olmo, S.Egidio Comunale, S.Egidio Secondario, Silvi Marina, Teramo Acquaviva, Teramo Bonolis, Teramo San Nicolò).

La seconda manifestazione riguarda lo sci: a Roccaraso, dal 23 al 27 marzo, si animeranno le prove della finale nazionale della 41esima edizione del Gran premio giovanissimi 2018 e della 52esima edizione del campionato italiano maestri di sci e snowboard, che vedranno la partecipazione di oltre 6 mila atleti. Al Comune di Roccaraso la Giunta ha deliberato un contributo di 40mila euro.

“Sono due manifestazioni sportive straordinarie che porteranno ricadute positive per il turismo e per la promozione del nostro territorio – ha detto l’assessore Silvio Paolucci -. Continueremo a investire nello sport perché rappresenta un ottimo veicolo di comunicazione e valorizzazione per la nostra regione. Colgo l’occasione – ha concluso l’assessore – per dare il benvenuto ad atleti e atlete che saranno impegnati nelle due manifestazioni” (h. 17,00)