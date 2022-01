Roccaraso: Il trofeo Del Castello dà inizio alla stagione agonistica dello sci campano

La XVII edizione del Trofeo dedicato all’imprenditore abruzzese, è stata vinta da Edoardo Romano dello S.C. Vesuvio. Al SAI il premio come miglior società

Roccaraso, 6 gennaio – Come da tradizione, ormai, la prima gara dell’anno del calendario del Comitato Campano pugliese è il Trofeo Calisto del Castello, dedicato alla memoria dell’imprenditore protagonista dello sviluppo economico turistico di Roccaraso grazie alla gestione degli impianti di risalita dell’Aremogna. La manifestazione, è giunta alla XVII edizione, è stata organizzata dallo sci club Aremogna e si è svolto il 5 e 6 gennaio.

La gara, uno slalom Gigante, si è svolta in due giornate per misure di sicurezza per la prevenzione del COVID. Il primo giorno hanno gareggiato gli sciatori più piccoli della categoria Pulcini, mentre il giorno dell’Epifania al cancelletto di partenza sono scesi in pista i Ragazzi, Allievi, Giovani e Senior.

Sulla pista di Valleverde all’Aremogna c’è stato il debutto riservato ai più piccoli delle categorie SuperBaby, Baby e Cuccioli, vale a dire i piccoli atleti nati dal 2016 al 2010. Tra i Baby 1 hanno vinto Benedetta Luise del SAI e Diego Menna del 3000 Ski Race. Dello stesso club la vincitrice dei Baby 2, Ginevra di Pasquale, mentre tra i maschi il miglior tempo lo ha fatto registrare Ettore Attilio Ruggiero del SAI Napoli.

Nei Cuccioli 1, due medaglie d’oro per i portacolori del 3000 Ski Race, la new entry del club Lorenza Sommella nella categoria femminile e Nicolò di Menna in quella maschile.

Nei cuccioli 2, i più grandi del raggruppamento Pulcini, nati nel 2010, hanno vinto Sofia di Nunzio dello sci Club Napoli e Nicholas Montesi dello sci club Vesuvio.

Nei Superbaby, (nati nel 2015) Giulia Archetto dello sci club Napoli ha vinto nella categoria femminile e Leonardo di Cinti del SAI in quella maschile. Ancora del SAI Napoli i vincitori tra i Superbaby 2, Maya Vlassopulo e Rosario Boffa.

Il secondo round del Trofeo Calisto del Castello si è disputato il giorno dell’Epifania con in gara e categorie Ragazzi Allievi Giovani e Senior. Nel gigante tracciato sul Pallottieri di Sinistra, i Ragazzi (nati negli anni 2008 e 2009) hanno disputato una sola manche in cui hanno primeggiato Giada d’Antonio dello sci club Vesuvio, che ha anche fatto registrare il miglior tempo assoluto, e Gaetano Cantalupo del SAI Napoli.

Negli Allievi è stato ancora il Vesuvio a conquistare il miglior tempo assoluto tra tutte le categorie che hanno disputato due manche, con Edoardo Romano mentre nella categoria femminile, ha vinto Chiara Sarubbi del SAI Napoli.

Nella categoria Giovani/Senior le due medaglie d’oro sono andate allo sci club Napoli che ha vinto con Giulia Antonucci e Aldo Brancaccio. Il miglior tempo della categoria senior è stato fatto registrare da Luigi Di Bartolomeo dello sci club Aremogna. Il Sai Napoli si è aggiudicato il premio come miglior società, un ferro da sci della Vola.

I premi, fino al 10 classificato, sono stati offerti da Energia Pura che ha messo in palio uno zaino per il vincitore assoluto del XVII Trofeo Calisto del Castello, assegnato a Edoardo Romano.