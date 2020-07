Roccaraso: firmato protocollo d’intesa Uncem-Ministero per l’Innovazione digitale

La digitalizzazione dei Comuni italiani rientra tra i principali obiettivi dell’attività di Governo in quanto la trasformazione digitale della pubblica amministrazione costituisce uno strumento per migliorare, non solo, la quantità e la qualità dei servizi offerti ai cittadini, ma anche i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e, in generale, per contribuire al miglioramento del sistema Paese. Una sinergica collaborazione istituzionale tra Ministero e Uncem consente di favorire e accelerare, anche attraverso la realizzazione di un’efficiente rete infrastrutturale, un concreto e sostenibile processo di trasformazione digitale del Paese.

Ministero e Uncem lavoreranno su azioni e attività sinergiche utili a garantire la più ampia e inclusiva diffusione delle tecnologie digitali in modo da permettere a tutti i cittadini, ovunque residenti, di fruire, anche attraverso un adeguato e paritario accesso alla rete, dei servizi digitali messi a disposizioni dalle pubbliche amministrazioni. Uncem, in particolare, si farà promotore, presso i Comuni associati, per raccogliere ogni informazione necessaria ad agevolare le attività connesse all’attuazione dell’Agenda digitale. Verranno avviate anche nell’ambito del progetto “Repubblica Digitale”, iniziative informative e formative per consentire la diffusione della cultura digitale, con particolare riferimento ai piani di digitalizzazione pubblici, ricadenti sul territorio, nonché agli effetti di tali piani, in termini di nuovi servizi abilitabili sia per la pubblica amministrazione che per le imprese locali e i cittadini. Ancora, verranno avviate attività congiunte per il superamento del divario digitale relativo alla trasmissione dati, alla telefonia mobile, alla mancanza di adeguati segnali televisivi, utilizzando strumenti tecnologici avanzati, in coerenza con le azioni del Governo a favore dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.

“Da dieci anni lavoriamo per il superamento dei divari digitali – evidenzia Marco Bussone, Presidente Uncem – Questo protocollo con il Ministro Pisano, che ringrazio, definisce un positivo percorso che si muove su due assi, infrastrutture e nuovi servizi digitali. Senza corridoi e rete, i secondi non sono attuabili. Mettiamo insieme la nostra capacità di rete e di unità con gli Enti per un lavoro con il Ministero che punta rendere più smart la pubblica amministrazione. La montagna così è a prova di futuro, luogo dell’innovazione, intelligente e dinamica, superando sperequazioni e divari”.