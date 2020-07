Roccaraso, Di Donato: Quaglieri (FdI) fa il ventriloquo di Marsilio  

“Parla di cose che non conosce nemmeno lontamente”

Roccaraso, 17 luglio- “Capisco che il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Mario Quaglieri, sia costretto a fare il ventriloquo di Marsilio per dare una giustificazione alla poltrona che ricopre, ma lo invito ad informarsi per evitare di parlare a vanvera di cose che non conosce e di cadere anche lui nel ridicolo”. Con queste parole il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, ha replicato alle dichiarazioni del consigliere regionale di Fdi Quaglieri.

“Di sterile e di superficiale in questa vicenda c’è solo l’atteggiamento di Quaglieri che, costretto a difendere Marsilio, parla di cose che evidentemente non conosce. Nemmeno lontanamente – spiega Di Donato – A Quaglieri ricordo che l’arrivo della tappa del Giro d’Italia è stato assegnato da Rcs a Roccaraso grazie ad un accordo che il Comune ha firmato. Sarei felice che Quaglieri ci spiegasse il ruolo che in questa trattativa la Regione ha ricoperto e che lui ha indecentemente rivendicato.

Inoltre – aggiunge il sindaco di Roccaraso – la grande attenzione che Fratelli d’Italia ha riservato al nostro comprensorio sciistico ha prodotto un risultato importante ed inedito: la diffida legale che il Consorzio Skipass è stato costretto a presentare per tutelarsi dalle scelte improvvide di quest’amministrazione regionale. Non era mai successo in 100 anni di sci che i gestori del più grande Consorzio sciistico dell’Appennino assestassero uno schiaffone in pieno volto al presidente della Regione.

Questi sarebbero i grandi risultati che Quaglieri e i suoi maggiorenti hanno centrato? Quando vuole – conclude Di Donato – Quaglieri venga a Roccaraso. Gli albergatori calunniati, gli imprenditori danneggiati lo aspettano per capire. Avrà comunque modo di valutare il nostro livello di ospitalità. Che ovviamente non è quello che Marsilio va denigrando per le tv di mezza Italia”.(h. 14,30)

( ph Roccaraso: da meteo Isernia e Molise.it);

(ph.Di Donato da teleaesse.it)