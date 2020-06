Roccaraso, dal 2 luglio aprono i parchi avventura e la zipline: decolla l’estate

Giovedì ci sarà l’open day con l’ingresso gratuito

Roccaraso,29 giugno– Parchi avventura, zipline, tennis, palaghiaccio, passeggiate in montagna, animazione e gonfiabili. Il conto alla rovescia è già scattato e l’estate a Roccaraso è pronta ad entrare nel vivo. Dal 2 luglio si metterà in moto il piano delle attività che il Comune di Roccaraso e l’Acd Roccaraso-Pietransieri hanno messo a punto per permettere alle famiglie di poter scegliere il centro montano dell’Alto Sangro per le vacanze estive.

“Attrazioni – spiega il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato – che saranno tutte aperte e che rispetteranno i protocolli di sicurezza sanitaria vigenti. E poi – annuncia il sindaco Di Donato – cominceremo giovedì con una giornata gratuita: un Open day che permetterà a tutti di accedere gratuitamente alle attrazioni aperte. Un motivo in più per scegliere Roccaraso e le nostre montagne dove la possibilità di rispettare distanziamento sociale è più semplice”.

L’amministratore unico dell’Acd Roccaraso-Pietransieri, Giuseppe Della Monica, ha confermato che da questa settimana saranno subito aperti i parchi avventura (sia quello all’Ombrellone, sia quello baby sul Pratone), la zipline e i gonfiabili. “Siamo pronti per partire e lo faremo in sicurezza con ingressi scaglionati, sanificazioni e con tutte le altre misure previste dai protocolli – garantisce Della Monica – a brevissimo saranno operativi anche i campi da tennis mentre per la fine di luglio contiamo di aprire l’accesso al palaghiaccio che, per l’estate, sarà riservato al pattinaggio a rotelle”.

Da metà luglio partiranno poi i corsi di tennis riservati ai più piccoli che andranno avanti fino alla fine di agosto. Ogni giorno, soprattutto nelle prime ore del mattino, il Pratone sarà un punto del paese dedicato al benessere fisico. I turisti avranno gratuitamente la possibilità dii poter fruire di alcuni servizi come il risveglio muscolare (9-11) o le passeggiate accompagnate in montagna (9-12) con tecnici specializzati.

“Faremo tutto quello che le norme ci permetteranno di fare – conclude il sindaco Di Donato – Roccaraso è il punto di riferimento per le vacanze in montagna delle famiglie. A loro abbiamo pensato quando è stato costruito questo programma: cerchiamo di trasmettere un messaggio di vacanze tranquille, sicure e allo stesso tempo divertenti”. (h. 12,00)