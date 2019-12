Roccaraso, da domani aperte le seggiovie di Pizzalto e delle Gravare

Si potrà sciare sulla “Biancaneve”, la pista dedicata a Siani. A Monte Pratello aperte le Crete Rosse

Roccaraso,28 dicembre- L’ultima domenica del 2019 si annuncia piena di novità positive per gli amanti del comprensorio sciistico Skipass Alto Sangro. Da domani mattina, grazie alle nevicate delle ultime ore ma soprattutto all’incessante lavoro svolto con l’innevamento programmato, saranno aperti anche gli impianti delle stazioni di Pizzalto e delle Gravare che vanno ad aggiungersi a quelli dell’Aremogna (aperti dal 12 dicembre) e a quelli di Monte Pratello dove da oggi è stato possibile sciare nell’area di Crete Rosse. L’apertura di Pizzalto e Gravare permetterà agli sciatori di poter contare su due grandi parcheggi che vanno ad aggiungersi a quello dell’Aremogna e che renderanno più comodo l’afflusso degli sciatori verso gli impianti. A Pizzalto sarà aperta, per la prima volta, anche la pista Biancaneve, nata per celebrare il film interpretato da Siani.

AREMOGNA – La novità più grande è relativa all’apertura da domani mattina della seggiovia triposto “Valle delle Gravare di Sotto” che con la pista azzurra “Principessa Giovanna” è un comodo punto d’accesso verso gli altri impianti della parte alta dell’Aremogna. In questa stazione saranno regolarmente aperte le seggiovie triposto “Macchione”, “Pallottieri” e “Crete Rosse Aremogna”, la manovia al servizio del campo scuola e le tre cabinovie (Aremogna-Toppe del Tesoro, Gravare-Toppe del Tesoro e Pizzalto-Macchione-Gravare) che per ora sono fruibili solo per spostarsi o per raggiungere il rifugio a 2.200 metri che è regolarmente aperto insieme al rifugio “Telecabina” e a quello di “Valle Verde”. In queste ore si sta lavorando per preparare la pista “Rossa-Le Aquile” ma bisogna fare i conti col vento che in quota oggi era particolarmente forte. Bisognerà aspettare domani mattina per ogni tipo di decisione rispetto all’apertura di questa pista.

PIZZALTO – Decolla la stagione sciistica a Pizzalto. Da domani mattina saranno aperte la seggiovia esaposto, le sciovie gemelle “Paradiso” e il tapis roulant del campo scuola. Un’apertura che permetterà di sciare sulla pista “Paradiso” e, per la prima volta, sulla “Biancaneve” la pista nata quest’anno per celebrare il film di Alessandro Siani.

Anche a Pizzalto l’innevamento programmato è acceso e si sta cercando di preparare la pista rossa “Canguro”. Per questo, vento permettendo, non è da escludere qualche novità last minute. Da domani comincia la stagione in quota della Baita Paradiso mentre da circa una settimana è già operativa la tavola calda “Pizzalto”.

MONTE PRATELLO – Da oggi si scia a Monte Pratello dove la stagione sciistica è cominciata grazie all’apertura in quota della seggiovia quadriposto “Crete Rosse”, l’impianto che è stato realizzato lo scorso anno al posto delle sciovie. A Monte Pratello si potrà accedere con gli sci ai piedi direttamente dall’Aremogna e da Pizzalto mentre per ora resta chiusa la parte bassa della stazione. La situazione è comunque in piena evoluzione anche a Monte Pratello dove la pista “Rossa” e la pista azzurra “Fontanile” sono quasi pronte. A Monte Pratello, da oggi, è invece aperto e raggiungibile con gli sci il rifugio “Crete Rosse”, piccolo gioiello del food in quota realizzato lo scorso anno proprio di fronte alla seggiovia quadriposto.

PESCOCOSTANZO – A Pescocostanzo-Vallefura si punta ad aprire la seggiovia lunedì prossimo. Da oggi sono invece aperti due tapis roulant al servizio del campo scuola. Aperto il bivacco Campo Smith, quello vicino al campo scuola, mentre nei prossimi giorni aprirà il Rifugio Tana del Lupo.

BIGLIETTERIE – Le biglietterie centralizzate di Roccaraso (via Roma ) e Castel di Sangro (palazzo terminal) sono aperte tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19.45. Sono regolarmente aperte le biglietterie all’Aremogna, al Macchione, alle Gravare e a Pizzalto. Per chi vuole evitare le file c’è sempre la possibilità di acquistare lo skipass on line sul portale del Consorzio Skipass Alto Sangro (www.roccaraso.net). Su questo sito è possibile consultare la situazione degli impianti e delle piste aperte che viene aggiornata in tempo reale.