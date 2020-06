Roccaraso, al via i lavori del parco giochi dedicato alla piccola Iaia

Di Donato: cantiere aperto in sei mesi. Sarà il simbolo del nostro paese

Roccaraso, 17 giugno– A Roccaraso comincia a prendere forma il nuovo parco giochi sul Pratone dedicato alla piccola Iaia. Da questa mattina, cominceranno infatti i lavori per realizzare quest’area attrezzata, nel cuore del centro turistico, a disposizione dei bambini. “Sarà il simbolo di un paese che ha saputo diventare una comunità per il bene più prezioso: la vita di una bambina” ha spiegato il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato. “In meno di sei mesi, nonostante la stagione invernale e il blocco per il lockdown dovuto all’emergenza Covid-19, abbiamo trasformato questo progetto bellissimo in un cantiere. Sono convinto che, prima che la stagione estiva entri nel vivo, ha aggiunto Di Donato, riusciremo a completarlo e a metterlo a disposizione dei tanti bambini e delle famiglie che anche d’estate scelgono Roccaraso per le loro vacanze”.

Di Donato ha ricordato che proprio in questi giorni ricorre il secondo triste anniversario della scomparsa della piccola Ilaria Orlando, venuta a mancare a giugno 2018, dopo aver lottato contro il neuroblastoma, con una forza e un coraggio impensabili per una bambina di appena 9 anni.

“E’ un impegno che avevo preso con la famiglia di Iaia e con tutta la comunità di Roccaraso e che sono felice di riuscire a mantenere in tempi brevissimi – ha aggiunto il sindaco – da sempre il Pratone è uno spazio dove i bambini incontrano varie opportunità di divertimento. Tra queste ci sarà anche il parco giochi per Iaia. Una carezza al cuore di tutti, un messaggio di speranza e un abbraccio ai più piccoli che, in questi mesi difficili, hanno pagato un prezzo altissimo per la chiusura delle scuole e il distanziamento sociale. Grazie ad un finanziamento regionale che ha premiato la nostra progettualità, riusciamo ora a mantenere anche questa promessa”. (h.9,30)