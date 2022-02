Roccaraso: a proposito dell’orso Carrito e le tante polemiche…inutili

Roccaraso, 15 febbraio– L’annuncio del sindaco di Roccaraso che presto nella cittadina turistica saranno realizzate ben 10 isole ecologiche non è piaciuta, sembra, all’Associazione salviamo l’orso. Secondo il Presidente Stefano Orlandini ” Le foto ed i video di Carrito che sguazza nella spazzatura e che girano da mesi su i siti di informazione o su You Tube sono forse falsi ?? Il tono della risposta di Di Donato alla nostra lettera dimostra che non solo abbiamo fatto bene a scriverla ma che avevamo ragione se dopo 7 mesi dalle prime incursioni di Carrito e solo dopo la lettera ricevuta ieri, il Sig. Sindaco annuncia la creazione di 10 isole ecologiche …..finalmente, non vediamo l’ora di vederle realizzate. Tutto il resto che il Di Donato afferma sulla nostra associazione è senza alcun fondamento come chi ci conosce sa bene, se vuole puo informarsi lui stesso presso il PNALM, il MITE, i Comandi dei Carabinieri forestali ed i cittadini dei paesi della montagna abruzzese che accolgono da 10 anni a questa parte i nostri volontari. Si rilassi Sig.Sindaco e ci dimostri che dopo le chiacchiere è capace anche di fare i fatti.…. Stefano Orlandini”

PS Sarebbe interessante se il Corriere Peligno fosse interessato ad approfondire la questione , che i vostri giornalisti chiedessero un parere al Direttore del PNALM sulla nostra lettera a Di Donato

___________

Ecco accontentato il sig. Orlandini non perché avesse il diritto di replica ( e per quale ragione?) ma perché anche in questa sua nuova posizione continua a sbagliare e crede invece di stare nel giusto. In primo luogo non deve essere Lei che chiede al nostro giornale di raccogliere un parere del Direttore del Panlm. E per quale ragione.? E’ forse il legale rappresentante dell’Ente o è il maestro adatto che puo’ valutare se il suo scritto è giusto o meno? Ognuno nel fare informazione si avvale delle fonti certe e piu’ utili di cui dispone. Suvvia sig. Orlandini, si ricordi che il sindaco di Roccaraso ( o altro sindaco di qualsiasi comune) per assumere decisioni adeguate al problema sollevato deve rispettare norme precise , tempi e soprattutto contare sulle risorse finanziarie certe. E come faceva sette mesi fa,come scrive oggi, il sindaco di Roccaraso a stabilire di realizzare dieci isole ecologiche senza aver programmato il tutto.? E poi, per non farla troppo lunga, ma con grande realismo, in una condizione drammatica come quella che si sta vivendo con migliaia di persone che muoiono o si ammalano ogni giorno la gente di ogni luogo possa preoccuparsi piu’ di tanto delle scorribande dell’Orso Carrito o se se le isole ecologiche si fanno oggi o domani? Ma davvero? ( red)