Roccacasale: rimosso il quadro con Mussolini all’interno dell’Aula consiliare

Sulmona, 22 gennaio- “L’associazione Un solo Pianeta e il collettivo AltreMenti Valle Peligna hanno visto accolta la richiesta di rimozione del quadro come scritto nel precedente comunicato del 20/01/2020. Il quadro in questione non sarebbe mai dovuto essere affisso all’interno dell’aula consiliare, dato che quest’ultima rappresenta il luogo deputato all’espressione stessa della democrazia e dei valori fondanti della Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza antinazifascista, e che sono perfettamente antitetici rispetto alle pagine più buie della storia del ventennio fascista.

A chi ama appiattire e ridurre la storia a folklore e non disdegna di riservare un posto d’onore alla propaganda fascista nei luoghi delle istituzioni repubblicane- spiega una nota congiunta- ricordiamo ancora una volta che la guerra di aggressione all’Etiopia e la partecipazione di volontari in appoggio alle forze golpiste franchiste in Spagna non rappresentano un onore ma una vergogna per il nostro Paese. Inoltre l’affissione di quel quadro risultava ancor di più antitetica e contraddittoria vista la presenza all’interno della stessa aula delle bacheche in memoria dei roccolani deportati dai nazisti in Germania. Quindi la rimozione ha ristabilito l’immagine che merita un’aula consiliare della Repubblica italiana.

L’amministrazione comunale è tenuta ad agire all’interno della cornice costituzionale e non secondo dinamiche che possano rimandare, anche inconsapevolmente o per leggerezza, a logiche vicine a quelle del fascismo. Noi crediamo che il ruolo della società civile sia quello di monitorare sempre e comunque l’operato delle istituzioni, le quali hanno l’obbligo di agire seguendo i principi sanciti nella nostra Carta Repubblicana.

Riteniamo pertanto che tale prassi sia quanto mai importante soprattutto in questo momento storico in cui una certa politica nazionale cerca di sdoganare linguaggio, comportamenti e modi di agire assolutamente incompatibili con il nostro ordinamento democratico. Auspichiamo da ultimo che i rappresentanti istituzionali non cadano più in errori marchiani che possano ledere la storia di coloro che hanno combattuto per liberare l’Italia dal nazifascismo. Rinnoviamo, infine, la richiesta al Comune di Roccacasale di voler ricordare degnamente i quattro pastori assassinati dagli occupanti tedeschi nel 1943″.