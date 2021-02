Roccacasale, l’ultimo saluto a Teodora e Ludovico

Roccacasale, 5 febbraio-Si sono svolti questo pomeriggio a Roccacasale, nella chiesa di San Michele Arcangelo, i funerali di Teodora Casasanta e del piccolo figlio Ludovico, deceduti nei giorni scorsi perché uccisi dal marito e padre del piccolo Ludovico. Presenti autorità civili, militari, religiose, con il Sindaco di Roccacasale Enrico Pace, il vescovo della diocesi di Sulmona Valva Monsignor Michele Fusco, il parroco di Roccacasale Vincenzo Paura, rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia Municipale della Croce Rossa. Molta la partecipazione da parte della società civile che si è stretta vicino alla famiglia, in questo momento di tragedia, dolore. Presenti la mamma Alfonsina ed il fratello Vittorio nel loro dolore, che è il dolore di tutti, non soltanto della comunità di Roccacasale. L’intera società civile si è stretta alla famiglia di Teodora Casasanta e del piccolo Ludovico.

È una tragedia che ha sconvolto tutti lasciando nello sgomento generale. Roccacasale era piena di palloncini bianchi e rossi il bianco, colore della purezza, della pace, il rosso simbolo dell’amore di Teodora, verso il suo adorato figlio Ludovico, uniti nella vita e nel tragico destino della morte. Il bianco è la luce della vita eterna. L’omelia funebre è stata officiata dal vescovo Michele Fusco, dal parroco di Roccacasale, i quali hanno ricordato i valori, i pregi di Teodora, ragazza intelligente, educata, colta, raffinata e del suo figlio Ludovico il quale iniziava la sua gioiosa vita terrena. Nel corso della santa messa gli amici hanno letto le loro missive di ricordo di Teodora, dei tanti momenti trascorsi insieme che fanno il mosaico della vita meravigliosa di Teodora e del suo adorato figlio Ludovico. Teodora svolgeva il suo lavoro con impegno, passione, professionalità, sempre disponibile con tutti. All’uscita dei due feretri dalla chiesa, la bara bianca di Ludovico, la bara di Teodora, sono stati accolti dall’applauso e dalla commozione della folla.

Fra due ali di cittadini i quali avevano in mano palloncini colorati banco e rosa, i due feretri hanno percorso il centro storico del borgo medioevale, per raggiungere il cimitero civico di Roccacacsale. Molte le scritte che i cittadini hanno collocato nelle porte della abitazioni, nelle facciate delle dimore; fra esse una celebre, immortale affermazione di Sua Santità Giovanni Paolo II, la quale recita in tal modo: “la violenza distrugge ciò che vuole difendere: la dignità, la libertà e la vita delle persone”.. In una facciata di un’abitazione del centro storico, vi era la fotografia di Teodora e del suo adorato Ludovico, con la scritta: “dicono che si muoia due volte. Una volta quando si smette di respirare e una seconda volta, un po’ più tardi quando qualcuno dice il tuo nome per l’ultima volta” Voi angeli allora vivrete in eterno, perché non vi dimenticheremo mai. Avremo due angeli in più che ci guarderanno e proteggeranno da lassù; Teodora ed il suo piccolo Ludovico saranno insieme per l’eternità, nulla li dividerà.

Da questa sera le salme di Teodora e Ludovico riposeranno nel cimitero di Roccacasale. Anche a nome del Direttore, della Redazione del Giornale, porgiamo le nostre più sentite condoglianze e cordoglio alla famiglia. Ciao Teodora, Ciao Ludovico, resterete nella memoria della collettività per la vostra incantevole bontà. Buon Viaggio.

Andrea Pantaleo