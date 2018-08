Rocca Pia: nuovo riconoscimento al poeta Santini

Rocca Pia, 20 agosto– Ancora un riconoscimento in campo letterario per il poeta Raffaele Santini, noto scrittore di storia patria e antropologia, per la poesia dialettale abruzzese. Nell’ edizione 2018 del V Concorso Letterario “ Vincenzo De Meis” , città di Rocca Pia, è stato insignito del premio speciale, intitolato alla memoria della Prof. ssa Flora Ventura, amante delle tradizioni , usi e costumi, nonché instancabile organizzatrice di eventi culturali del grazioso centro montano peligno. La poesia dialettale “Foche a Lu Murrone”’declamata dall’autore nella sala consiliare del Comune, alla presenza di un pubblico attento e qualificato, è stata molto apprezzata, in quanto richiama il terribile evento dell’incendio del Morrone, avvenuto proprio in questi giorni di un anno fa. Al prof. Santini, già conosciuto per l’impegno e i numerosi successi ottenuti nel campo della poesia e della saggistica storica,vanno le nostre felicitazioni, per la sua assidua opera di ricerca filologica e storico- linguistica, che porta alla riscoperta e alla valorizzazione delle radici culturali abruzzesi, anche in campo nazionale. (h. 17,00)