Rocca Pia: giovedì convegno su “Remo Gaspari, l’uomo,il politico e l’Abruzzo”

Rocca Pia,17 agosto- Promosso dall’Amministrazione comunale di Rocca Pia in collaborazione con la Pro loco ed il Centro Studi ” G.Bolino” si terrà giovedì prossimo 19.Agosto ( ore 17,30) un convegno di studi sul tema “ Remo Gaspari, l’uomo,il politico e l’Abruzzo”

Si tratta di una iniziativa per avviare una riflessione, così com’è avvenuto in queste settimane in molte citta e paesi abruzzesi, per ricordare a cento anni dalla nascita e a dieci anni dalla morte la figura dell’uomo politico, del rappresentante delle istituzioni che con il suo impegno ha onorato la e terra d’origine e contribuito a alla sua crescita e al suo sviluppo.

Ai lavori interverranno il sindaco Pasquale Berarducci,il dott. Gianfranco Di Piero ( già assessore alla cultura del Comune di Sulmona),l’avv. Lando Sciuba( già sindaco di Sulmona), il prof. Lucio Achille Gaspari( figlio dell’ex Ministro) e autore del libro “ Remo Gaspari visto da vicino). Moderatore dell’incontro sarà il dott Giovanni Ruscitti ( giornalista)

Lucilla Di Marco