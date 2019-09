Rivisondoli,Il 5 e 6 ottobre la “Spesa contadina”

la I fiera dedicata ai produttori di formaggio, olio, miele, aglio, salumi e yogurt.

Rivisondoli, 30 settembre– Si rinnova il legame speciale tra Roma e la comunità dell’Alto Sangro (Rivisondoli, Roccaraso, Castel di Sangro e Pescocostanzo) grazie all’iniziativa che si terrà, presso le Terme Alte di Rivisondoli, sabato 5 ottobre (dalle ore 15 alle ore 18) e domenica 6 ottobre 2019 (dalle ore 10 alle ore 20),la I edizione de “La spesa contadina”, la fiera dedicata ai prodotti enogastronomici dell’Alto Sangro e della Valle Peligna ed anche del vicino Molise.L’evento, che è promosso dall’Associazione Roccaraso Futura in collaborazione con l’agenzia giornalistica “Comunicatio” con il patrocinio della Provincia de L’Aquila e del comune di Rivisondoli, vedrà la presenza di tanti produttori di formaggio, olio, miele, aglio, salumi e yogurt.

Oltre 35 gli stand enogastronomici dove si potranno trovare tantissimi prodotti tipici delle regioni Abruzzo e Molise, proposti direttamente dai produttori che saranno a disposizione per spiegare metodi di lavorazione e materie prime utilizzate, oltre che per fare degustare le loro specialità più deliziose, presso gli stand sarà anche possibile effettuare piccoli o grandi ordini e acquistare i prodotti tipici per non perdere la possibilità di assaporarli anche a casa. Tutti prodotti che stanno avendo un grande successo a Roma dove formaggio, olio, miele, aglio, salumi e yogurt prodotti nell’Alto Sangro e nella Valle peligna sono sempre più presneti sulle tavole dei romani.

“I prodotti tipici dell’Alto Sangro e della Valle Peligna ed anche del vicino Molise – spiega Alessandro Amicone, presidente dell’associazione Roccaraso Futura – fanno parte del patrimonio della tradizione italiana e per questo la nostra associazione intende omaggiare questa tradizione dando ampio spazio a tutti i produttori artigianali, soprattutto quelli di piccole e medie dimensioni, per valorizzare uno degli elementi che più caratterizzano la nostra regione e il nostro territorio nel mondo”. (h 13,30)