Rivisondoli, domani la 69^ edizione del Presepe vivente

Rivisondoli, 4 gennaio– Tutto pronto per la 69^ edizione del Presepe Vivente . Oggi con le prove ufficiali nella Piana di Piè Lucente si entra nel vivo dell’evento. L’edizione di quest’anno si annuncia ricca di novità, a cominciare dalla presenza del regista Andrea Ortis che ha messo in campo idee nuove per rendere la manifestazione ancor più spettacolare e suggestiva. Saranno duecentocinquanta le comparse che si muoveranno intorno ai personaggi principali che quest’anno saranno impersonati dall’attore Fabio Fulco, nei panni di San Giuseppe, la Madonnina sarà la giovanissima Carlotta Santostefano, di Castel di Sangro, mentre l’Arcangelo Gabriele e la Madonna dell’Annunciazione saranno Beatrice Ciampaglia, di Rivisondoli e Cecilia Zanatta, anche lei di Rivisondoli. Il Bambin Gesù sarà invece Matteo Antonio Iarussi, come tradizione vuole ultimo nato del paese, dato alla luce il 6 ottobre scorso.

Numerosi rispetto al passato anche gli animali che popoleranno la Piana di Piè Lucente, come pecore, asini, capre e cavalli. Tra le novità dell’organizzazione, affidata quest’anno alla Ro.Ra. Spettacoli di Vincenzo Cannatelli, un coro gospel che accompagnerà i vari momenti della sacra rappresentazione e ci sarà anche la novità delle proiezioni multimediali in 3d che “non si sostituiscono alla storia” come dice il regista Andrea Ortis ma “che s’innestano in maniera poetica alla storia stessa, dalla centralità della nascita di Gesù e scorrendo in sette otto scene i momenti salienti della rappresentazione, connessi con questi altri linguaggi”.

L’apertura del Presepe sarà caratterizzata dalla zampogna di Pietro Ricci, lo zampognaro più importante al mondo, che ha suonato anche al Teatro alla Scala di Milano. La manifestazione inizierà con una suggestiva cerimonia del fuoco, rito che ancora oggi caratterizza l’inizio degli spettacoli teatrali, con il pubblico e le comparse che accenderanno centinaia di fiaccole, per dare il via al racconto della Natività.

L’inizio della sacra rappresentazione è fissato, come sempre, alle 18. Per i pullman che arriveranno a Rivisondoli è stata prevista una zona di sosta in via La Difesa. La raccomandazione è di arrivare in paese almeno entro le ore 16 per evitare il rischio di restare intrappolati nel traffico che si farà sempre più intenso man mano che si avvicina l’orario dell’inizio del Presepe Vivente. “Con l’edizione di quest’anno vogliamo lanciare un forte messaggio per la lotta ai tumori – afferma il sindaco di Rivisondoli, Roberto Ciampaglia – vogliamo fare la nostra parte nel contribuire ad aumentare la consapevolezza che attraverso la lotta, la ricerca e la prevenzione, sarà sempre più alto il numero delle persone che riuscirà a sconfiggere il cancro”.

A rafforzare questo messaggio la presenza tra personaggi e comparse del Presepe dell’associazione AmoRosa di Castel di Sangro, da anni impegnata al fianco delle donne che lottano contro le malattie più gravi. (h. 19,30)

(L.D.M.)