Ritiro Napoli calcio, Alba (Dmc): il 24 luglio sindaci a confronto con Marsilio. E Sulmona ?

“Vogliamo che il territorio sia protagonista del piano di marketing”. La riunione è stata organizzata qualche ora prima del grande evento in programma a Roccaraso sugli Stati Generali della montagna al quale parteciperanno anche diversi esponenti del Governo nazionale e che assume grande interesse per le aree interne ed i piccoli comuni. Il piano di marketing territoriale è uno strumento assai utile per il territorio ( tutto) che sarà realizzato con risorse pubbliche e quindi impone la piu’ ampia condivisione e partecipazione perchè i riflessi dell’evento sportivo debbono assicurare ricadute utili per tutti evitando che le scelte che si andranno ad attuare possano determinare la politica di figli e figliastri e mortificare alcune realtà che vantano un’offerta turistica e culturale prestigiosa. Ecco perchè la nostra città non puo’ rimanere estranea alle decisioni si andranno a compiere sperando i nostri amministratori stiano con gli occhi ben aperti



Sulmona, 20 luglio- Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, parteciperà venerdì 24 luglio ad un incontro, promosso dalla Dmc Alto Sangro Turismo in cooperazione con la Dmc Terre d’Amore, con i sindaci e gli imprenditori della destinazione turistica per l’esame del piano di marketing territoriale che accompagna l’accordo che la Regione ha siglato con la Ssc Napoli per il ritiro pre-campionato degli azzurri nell’Alto Sangro. Lo annuncia il presidente della Dmc Alto Sangro Turismo, Ernesto Paolo Alba, spiegando che la riunione tecnica si terrà a Castel di Sangro a partire dalle 12.30. “Al presidente Marsilio abbiamo chiesto di costruire insieme un piano che, utilizzando gli asset e le competenze della Dmc, sia in grado di trasformare quest’importante investimento economico in una vera e propria azione promozionale del nostro territorio – ha spiegato Alba – al fianco dell’aspetto tecnico-agonistico che si terrà allo stadio “Patini” di Castel di Sangro c’è un’intera destinazione turistica che deve essere promossa e valorizzata. Dal borgo di Pescocostanzo a quello di Scanno, dagli impianti di risalita di Roccaraso, Rivisondoli e Barrea all’incredibile patrimonio ambientale e faunistico di Pescasseroli e dell’area del Parco nazionale d’Abruzzo e dell’Alta Valle del Sagittario.

Abbiamo tanto da mettere in vetrina e abbiamo gli strumenti per farlo – aggiunge Alba – abbiamo strutture ricettive di altissimo livello che possiamo mettere a sistema per offrire un eccellente livello di ospitalità diffusa su tutta la destinazione turistica. A Marsilio abbiamo chiesto di venire qui perché non vogliamo perdere quest’occasione. Sono convinto che il presidente della Regione – conclude Alba – ascolterà queste richieste che arrivano con una voce unica e forte da tutti i sindaci del territorio e da tutti i rappresentanti delle attività produttive”.