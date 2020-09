Risposte insoddisfacenti della Giunta regionale sull’ emergenza covid in Valle Peligna

Così come previsto il Consiglio regionale, finalmente, oggi, grazie ad un’iniziativa congiunta attraverso un apposita interrogazione dei Consiglieri regionali Marianna Scoccia e Silvio Paolucci si è occupata della vicenda dell’emergenza sanitaria ai tempi di Covid nella Valle Peligna. A rispondere agli interrogativi dei due consiglieri è stato l’Assessore alla Salute Nicoletta Verì. Un’occasione in più’ per verificare quando sia lontana l’Istituzione Regione da questa città e questo territorio che dovrebbe invece spingere la politica locale ad agire in modo diverso e con piu’ determinazione.

Sulmona, 29 settembre-“Risposte fumose, solo questo siamo riusciti ad ottenere dall’Assessore Verì.” dichiara il consigliere regionale Marianna Scoccia “Alle precise domande è stato risposto con il solito fare compassato e al limite della superficialità, leggendo il compitino e senza fornire elementi di novità.

“A quanto pare, stando alle parole dell’assessore, è stato fornito adeguato supporto, in termini di personale, al sistema di prevenzione con numerosi arrivi di medici anche da Avezzano e L’Aquila, dispiegamento di forze comunque insufficiente che ha generato affanno nel servizio di igiene impegnato in un’imponente opera di tracciamento. “ Un grazioso giro di parole è stato utilizzato, invece, per dire che non si sa se e quando il P.O. di Sulmona verrà dotato di un macchinario per l’analisi dei tamponi, il sistema adottato dalla regione è in fase di rivisitazione ma non ci è dato saper come. Gli investimenti previsti per l’ospedale SS. Annunziata- continua la Scoccia- saranno limitati ai soli 200.000,00 € previsti dalla rete covid per tutti gli ospedali sede di pronto soccorso, senza quindi potenziare adeguatamente il reparto di anestesia e rianimazione che pure ha svolto un ruolo strategico nella prima ondata di covid. Infine l’Assessore Verì ha affermato che sono in fase di rivisitazione i carichi di lavoro dei reparti di chirurgia e anestesia per valutare se potenziarli, ancora una volta quindi si preferisce rispondere con un vedremo piuttosto che risolvere le criticità tempestivamente.”

“ È necessario che la Regione impari da ciò che è stato, quello che chiediamo è di sapere le intenzioni future e se è presente un piano di sorveglianza che possa evitare il ripetersi di emergenze come nella Valle Peligna. Chiediamo, inoltre, che le 4 aziende sanitarie forniscano una panoramica sui programmi degli interventi, degli investimenti e delle strumentazioni, così da permettere a noi consiglieri di esercitare l’azione di monitoraggio e pungolo che ci compete, ma soprattutto per poter dare risposte alla cittadinanza. Siamo stanchi, noi ma soprattutto gli abruzzesi di queste risposte vuote, pretendiamo chiarezza!” dichiara il consigliere Paolucci. (h.18,00)