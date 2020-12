Risorse per il bimillenario Ovidiano, per il Sen. Nencini (Psi) si riaccendono le speranze

Sulmona, 23 dicembre- Si riaccende la speranza per salvare gl8 stanziamenti per le celebrazioni ovidiane. Nelle ultime ore il Sen. Riccardo Nenciani ha informato l’avv. Massimo Carugno, componente della Segreteria Nazionale del Psi, “Tale provvedimento molto importante per Sulmona è stato già inserito nel testo del decreto legge quater bis ( milleproroghe) ed stato approvato nella riunione di preconsiglio del governo avvenuta ieri ma è, al momento, privo di copertura finanziaria.Il milleproroghe dovrebbe essere definitivamente deliberato oggi dal Consiglio dei Ministri, che si riunirà alle 16,00, e per quel momento dovrebbe essere individuata la copertura finanziaria del provvedimento ovidiano.

Il Senatore Nencini, Presidente della Commissione Cultura del Senato, ha preso oggi contatto con il Ministro Franceschini affinchè l’onere della copertura finanziaria sia assunto direttaremente dal Mibact, ed ha ricevuto ampie rassicurazioni in tal senso.Nencini, che di questa vicenda era stato investito dal Sindaco Anna Maria Casini, in occasone della presentazione del suo libro “Dopo l’Apocalisse”, avvenuta a Sulmona il 7 agosto, si era già interessato, presso il Vice Segretario Generale di Palazzo Chigi, che cura la pratica, per accellerare la costituzione del comitato scientifico e di quello promotore, propedeutici al completamento dell’iter, (il reale scoglio su cui si era arenata la pratica) cosa che è stata completata nel mese di novembre

.Ovviamente non sarebbe stato possibile completare l’iter della procedura entro il 31.12.2020, termine di scadenza del finanziamento, e di conseguenza è necessario prorogarlo al 2012.Nencini confida nell’impegno di Franceschini, ma mi ha rassicurato che, ove la copertura finanziaria non venisse individuata in tempo utile per la riunione del consiglio dei ministri di oggi ma successivamente, provvederà a depositare un emendamente in tal senso in sede di legge di conversione del decreto”.