Risolto il contenzioso tra Regione Abruzzo e Asd Tennis Club Sulmona

Sulmona, 26 giugno- “Finalmente trova soluzione un problema che da parecchi anni si trascinava, in merito al contenzioso sorto tra la Regione Abruzzo e l’Associazione Sportiva Tennis Club di Sulmona per l’utilizzo del complesso sportivo “A. Trinchini”, di proprietà regionale“- Lo dichiara l’Assessore Regionale Guido Quintino Liris, che tra le sue deleghe ha anche sport ed impiantistica sportiva.

“Con la recente deliberazione della Giunta Regionale da me proposta, n. 307/2020 – spiega l’Assessore Liris – si è riconosciuto un debito fuori bilancio pari a cinquantamila euro, a seguito di sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 445/2019: grazie all’accordo trovato si potranno compensare le posizioni creditorie e nel contempo si potrà procedere con un nuovo contratto di concessione pluriennale del complesso sportivo.”

“Sono soddisfatto in particolare perché la struttura di Madonna dell’Incoronata di Sulmona, oltre ad essere uno storico punto di riferimento per lo sport, è al servizio di importanti progetti sociali – prosegue Guido Liris – essendo tra altro l’unico centro tecnico regionale per il tennis in carrozzina certificato dal comitato paralimpico. Voglio altresì ringraziare pubblicamente – conclude l’assessore regionale – la consigliera comunale di Sulmona Elisabetta Bianchi, che ha posto con determinazione la problematica all’attenzione del mio assessorato, ed il presidente Asd Tennis Club Sulmona, Giacomo Bonasia, per la disponibilità nel trovare una soluzione condivisa”.