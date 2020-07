Risistemano l’ossario di Castrovalva grazie a Pasquale di Toro

Anversa degli Abruzzi, 22 luglio– È stato risistemato da semplici volontari di Castrovalva e Anversa e compatto di nuovo ora domina le Gole del Sagittario. Parliamo dell’antico ossario dei castresi, attiguo alla chiesa di San Michele Arcangelo, patrono di Castrovalva, frazione di Anversa degli Abruzzi

Secoli fa crollò la copertura del manufatto e la struttura, un tempo punto di riferimento della comunità, man mano perse di prestigio e decoro. Anticamente quella era la chiesa ufficiale del paese dedicata al suo protettore. In essa si celebravano funzioni religiose importanti, anche quotidiane. Proprio perché realizzata appena fuori del centro abitato, con il trascorrere dei secoli il luogo sacro fu messa a disposizione solo per i momenti salienti della vita di questa comunità, ossia le festività religiose locali del 29 maggio e del 29 settembre, quando si ossequia san Michele Arcangelo.

Un po’ l’usura del tempo, un po’ le infiltrazioni e l’acqua piovana, con la complicità di qualche gesto vandalico, hanno causato il cedimento del sostegno dell’ossario, un muro in pietra che riparava e proteggeva le antiche ossa. Il crollo ha imposto con urgenza un intervento di ripristino e a concretizzare l’iniziativa sono stati domenica numerosi giovani volontari che hanno accolto l’appello dell’imprenditore edile Pasquale Di Toro per contribuire a ricostruire una parte del sito senza chiedere nulla in cambio. I ragazzi, numerosi, hanno raggiunto, anche a piedi, Castrovalva per partecipare alla ricostruzione dell’arcaico muro.

In meno di una giornata i tasselli, seminati qua è là, sono stati recuperati e ricomposti e il mosaico è stato ricostruito in modo eccellente. Insieme il gruppo è riuscito a mettere in sicurezza l’area e a restituire dignità ai resti mortali degli antenati dei castresi.

Maria Trozzi