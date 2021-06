Riserva Sorgenti del Pescara, da domani al via esercitazione “Aterno”

Popoli, 22 giugno- Da domani 23 al 24 giugno l’esercito scende in campo a tutela dell’ambiente.Si svolgerà nelle prossime ore l’attività addestrativa di Protezione Civile a tutela ambientale denominata “Aterno”.L’ esercitazione avrà come tema il soccorso alluvionale e la tutela della flora e della fauna della Riserva Naturale delle Sorgenti del Pescara, alla stessa stregua di quanto fatto con altri parchi e riserve abruzzesi : a tal proposito si precisa che l’ ultima iniziativa di tal fatta è stata effettuata dal battaglione Multifunzionale, in collaborazione con il Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise.

Il tutto si effettuerà nella Riserva delle Sorgenti del Pescara, nelle giornate sopra precisate, limitatamente alle ore diurne e pomeridiane e utilizzerà, quale punto d’imbarco/sbarco, la zona immediatamente sottostante il ponte dell’Autostrada A25, in Fascia di Rispetto e, quale area di principale addestramento, il tratto di fiume nei 200 metri a valle.

Sarà il battaglione Multifunzionale “Vicenza”, del 9° Reggimento Alpini, che coordinerà l’evento didattico-addestrativo, con la finalità di addestrare il proprio personale e i possibili enablers, alla conduzione di operazioni di Protezione Civile e tutela ambientale, con particolare riferimento a emergenze per violente precipitazioni piovose e alluvioni.

“Una bella sinergia- ha commentato il sindaco di Popoli Concezio Gallo– tra le forze in campo, tra cui la CRI, con il loro reparto di esperti nel soccorso alluvionale, le forze dell’ordine, tutti insieme, ancora una volta con il placet della Prefettura di Pescara e a tutela della vita e della natura. Si esprime tutta la soddisfazione dell’ Amministrazione Comunale di Popoli per l’ organizzazione di tale evento presso la Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara : occasioni come questa dimostrano che collaborazione sinergica tra Enti porta benefici al territorio”