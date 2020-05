Sulmona, 21 maggio– Dopo lo stop imposto dalle misure nazionali di contenimento del Coronavirus, riprendono le selezioni per la formazione delle graduatorie di Cogesa SpA. I primi bandi in ripartenza sono quello riferiti al Tmb, per la ricerca di operai addetti all’impianto (il cui orale si terrà il 9 e il 10 giugno), e quello della Pta, per la ricerca di addetti alla selezione manuale dei rifiuti (i cui orali si terranno dal 15 al 17 giugno).

Tutte le indicazioni sono pubblicate nella sezione “trasparenza” del sito (www.cogesambiente.it). Per gli altri profili sono riprese le attività delle commissioni ed entro l’estate le procedure dovrebbero essere terminate.

“Dopo la pubblicazione del Decreto della presidenza del consiglio dei ministri del 17 maggio scorso è arrivato anche il via libera di Utilitalia a far ripartire le selezioni – interviene il responsabile unico del procedimento (Rup), Simona Ippoliti – perciò invitiamo i candidati a consultare regolarmente il nostro sito internet”.

Secondo Utilitalia le procedure selettive di Cogesa SpA possono riprendere perché “possono essere ascritte al novero delle procedure private”.

Le prove saranno svolte in sicurezza, nel rispetto del distanziamento sociale e con la sanificazione di ambienti e strumenti.