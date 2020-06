“Ripartire dallo sport”, davvero un bel messaggio per la città

L’iniziativa di Inner Wheel Club Sulmona a sostegno dell’Asd Amatori Serafini per favorire i giovani nell’attività sportiva dopo i mesi di lockdown

Sulmona,12 giugno- “Ripartire dallo sport”: è questo il service di Inner Wheel Club Sulmona a sostegno dell’Asd Amatori Serafini per favorire i giovani nell’attività sportiva dopo i mesi di lockdown. Con una cerimonia semplice ma sentita e in forma ridotta, nel rispetto delle misure anti-contagio, il direttivo del club composto dalla presidente Chiara Buccini, dalla segreteria Enza Giannantonio e dalla tesoriera Luciana Troili ha consegnato ai vertici della ASD Amatori Serafini la somma di 1.500 euro che servirà per consentire la partecipazione alle attività sportive anche ai giovani più disagiati.

“Il riconoscimento da parte di Inner Wheel Club Sulmona ci riempie di orgoglio” è intervenuto il presidente dell’Asd Amatori Serafini Gino Carrozza presente con il direttivo della società sportiva composto da Domenico Carrozza e Annelies Knoll “perché arriva da una realtà territoriale che ha riconosciuto il nostro impegno con i giovani e per i giovani. La ASD Amatori Serafini opera dal 1976 e abbiamo ricevuto premi e riconoscimenti nazionali ma questo service di Inner Wheel restituisce entusiasmo dopo questo ultimo e difficile periodo. Aiuteremo ancor di più chi verrà a praticare sport”.

Inner Wheel nell’ambito dell’attività svolta ha riconosciuto la valenza sociale dello sport. “Ripartire dai giovani, dall’aggregazione e dallo sport con i suoi valori è elemento fondamentale dopo il periodo di lockdown” interviene la presidente di Inner Wheel Club Sulmona Chiara Buccini “sono stati mesi difficili in particolare per i più giovani privati della socializzazione e della scuola momenti importanti nell’età evolutiva. In questi mesi il club non si è fermato e ha portato avanti altri progetti tra cui il sostegno alla Asl 1 nella lotta al Coronavirus con una donazione per l’acquisto di dispositivRipartire dallo sport”, davvero un bel messaggio per la città