Ripartiamo  da.. domani

Sulmona, 7 febbraio- Domani è in programma la manifestazione di prortesta promossa dalla Cgil ( nelle sue diverse articolazioni) provinciale a difesa del diritto alla salute nel nostro presidio Ospedaliero. Nelle ultime ore a sostegno dell’iniziativa si sono schierate anche alcune formazioni politiche ( Pd,M5S,Sinistr Italiana,Sbic),alcune amministrazioni comunali del territorio, altre ancora si aggiungeranno nelle prossime ore .Molti gli assenti finora sopratutto quelle di centrodestra.Brutto segnale .Eppure la Sanità è un tema di grande interesse che dovrebbe appassionare e spingere tutti alla mobilitazione Ma a Sulmona l’importane è non dispiacere ad amici e compari della Regione.

Bene quindi l’idea di promuovere questa giornata di lotta.Il sindacato, in genere e la Cgil in modo particolare. oggi rappresenta in questa città il partito piu’ forte, attento e impegnato a difendere il nostro territorio. Non c’è dubbio.Sa parlare, a modo proprio, al cuore della gente, sa percepire la maniera giusta di interloquire con le istituzioni, sa alzare la voce, sa difendere la città

La Sanità e non solo ma anche i problemi del carcere, quelli dei trasporti ,quelli sociali tutti in condizioni difficili sopratutto come quelle che tutti stiamo vivendo. Loro ci stanno sempre noi li abbiamo visti,riconosciuti e anche incoraggiati. E quelli che non se ne rendono conto ,o fingono di non capire, oltre a non voler bene alla città sono anche dei pessimi sulmonesi. I partiti,nonostante tutto, non ci stanno. Oltre a balbettare qualche lamentazione, qualche polemica, sono invisibili trascorrono molto tempo sui social e poco tra la gente. E la manifestazione di domani è un segnale importante che va al di là del significato della protesta. Vuol dire che la città non ce la fa piu’ a tacere, a subire, ad essere mortificata. Ed allora scende in piazza o per le strade a protestare. Forse proprio da qui bisogna ripartire perché il diritto alla salute è un obiettivo comune che va difeso e tutelato da tutti con spirito unitario e una forte coesione territoriale.Bisogna prendere atto a pochi mesi dal voto ( anche se si conferma l’idea dello slittamento) che nulla e’ piu’ come prima e che la città non intende investire malamente su gruppi e personaggi impresentabili per comportamenti e per scarsi risultati . Oggi i sulmonesi hanno bisogno di ben altro. Ma tanto.

La settimana scorsa la vicenda del punto nascita di Sulmona che da anni appassiona e divide la politica è stato al centro di due mozioni distinte in Consiglio regionale.La prima a firma della consigliera La Porta(lega) approvata, la seconda presentata dalla Consigliera Scoccia e sostenuta dall’intero centrosinsitra in Regione e bocciata per un gioco sciocco della contrapposizione politica. Fin qui tutto normale.

Eppure quello che ha fatto rumore è stata proprio la mozione Scoccia attorno alla quale si è sviluppato un confronto ampio e di estrema utilità. E’ stato proprio Silvio Paolucci, attuale Cappogruppo del Pd,a fare chiarezza sull’accaduto per la storia del punto nascita della città “ condannato” proprio quando lui era Assessore alla Sanità e quando la politica sulmonese che non conosceva bene le ragioni di quelle decisioni che imponevano le direttive del Governo nazionale si lamentava a vanvera e lo avevano travolto dalle polemiche perfino da quella politica del centrosinistra che ieri parlava poco sulla vicenda e oggi è rimasta in silenzio. Già perché il Decreto Lorenzin che non ammetteva sconti a nessuna Regione travolse anche l’Abruzzo e anche quelle strutture Ospedaliere che non rientravano nei parametri tecnici. Tant’è che quasi tutte le Regioni, subirono il Commissariamento alla Sanità per diversi anni ma la nostra Regione sul finire del 2017 risultò fra le prime cinque Regioni italiane ad aver ripianato il debito e mettersi in corsa per inaugurare una nuova stagione di programmazione sanitaria e quindi di investimenti ,riorganizzazione,potenziamento.

Tant’è che il Ministro Lorenzin incontrando una delegazione di amministratori comunali del tempo di Sulmona nella sua abitazione a Pescocostanzo confermò la sopravvivenza del punto nascita di Sulmona almeno per qualche anno in attesa di rivedere in Regione tutto il discorso di programmazione sanitaria.

Qualche mese piu’ tardi ( marzo 2018) gli abruzzesi scelsero a guidare la Regione il centrodestra e quegli impegni che dovevano essere portati avanti sono stati disattesi. Paolucci, carte alla mano, ha citato tutti i passaggi della vicenda tant’è che la nota del tavolo nazionale del Ministero della Sanità con cui si annnuciava la chiusura del punto nascita di Sulmona era arrivata in Regione il 23 luglio 2019 cioè quasi venti mesi fa Cosa ha fatto la Regione in questo lungo periodo per Sulmona? Perché non ha mai affrontato questo problema? Su queste rivelazioni il centrosinistra sulmonesi ha taciuto,i consiglieri comunali e provinciali anche, i parlamentari che raccolgono consensi in questo terrtitorio no0n si sono nemmeno accorti di queste rivelazioni

Come finirà ora francamente non lo sappiamo,né possiamo ipotizzarlo perché tutti siamo, di fatto,impotenti di fronte alle emregenze che si stanno affrontando. Ma almeno domani con questa manifestazione ,speriamo, si possano riaccendere le speranze per costruire da queste parti una nuova politica piu’ realista,piu’ utilile capace di mettere insieme un territorio che ha tanto bisogno di solidarietà e di unità per essere piu’ forte e contare di piu’ nei confronti di una Regione ( il vero interlocutore importante per il Centro Abruzzo) troppo distratta e troppo lontana dalla nostra gente. Noi ci crediamo e.. tu? Buona domenica a tutti

Asterix

( foto: andrea pantaleo)