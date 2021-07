Riorganizzazione rete ospedaliera: Casini:”Presto all’esame del Comitato ristretto sindaci”

“Ieri incontro di presentazione del nuovoconper illustrare le prime azioni. Su mio invito, è prevista a breve una sua visita a Sulmona in cui presenteremo tutte le istanze specifiche per accelerare il più possibile interventi per il miglioramento la sanità peligna. Sono diversi gli aspetti di tipo strutturale, ma anche inerenti il personale che attendiamo da tempo e su cui ormai non possiamo più attendere. Molte delle scelte indicate nella precedente programmazione del 2016 sono restate disattese, come ad esempio l’attivazione della lungodegenza e la risonanza magnetica, così come non è più procrastinabile il rinnovo dei primari ormai ferma da anni.Nelle prossime riunioni, il Comitato Ristrettosu cui, appena disponibile la bozza ufficiale, verranno raccolte le osservazioni dei sindaci perché vengano presentate in Regione per migliorarne la proposta con le istanze dei territori.Su tale punto ho convocato nei prossimi giorni un incontro dei Capigruppo di maggioranza per sostenere il miglioramento della nostra sanità e la piena attuazione del I livello dell’ospedale di Sulmona, che presenteremo al prossimo Consiglio comunale”.