Rinnovamento Democratico: bene sistemazione precari Cogesa. Ora però…

Sulmona, 21 febbraio-“Siamo soddisfatti del fatto che l’amministratore unico del Cogesa, Vincenzo Margiotta, abbia finalmente apprezzato e dato seguito alla nostra richiesta di stabilizzare il personale precario che opera all’interno della Società. Abbiamo sempre espresso la nostra contrarietà alla formulazione di nuovi bandi di gara quando era possibile e doveroso procedere all’assunzione mediante stabilizzazione del personale precario già vincitore di concorso. Tutto questo rappresenta sicuramente un passo avanti per chiudere questa complicata pagina e avviare le assunzioni che garantiranno serenità a chi, negli anni, ha dato un aiuto importante alla macchina operativa “

E’ quanto afferma Rinnovamento Democratico ( il Coordinamento dei sindaci del Centro Abruzzo) all’indomani della notizia che vuole la stabilizzazione di tutti i dipendenti Cogesa a tempo determinato (42 in totale) con contratti a tempo indeterminato part-time e con la possibilità di trasformare a tempo pieno i contratti attraverso i pre-pensionamenti e l’aumento dei servizi svolti.

” Detto questo, però, pensiamo che i sindaci soci, debbano sempre conservare una dose di onestà intellettuale per testimoniare costantemente la verità e contribuire in maniera adeguata, a prescindere dalle proprie legittime posizioni politiche, alla costruzione del bene comune.

La scelta che si sta per compiere al Cogesa è una scelta molto coraggiosa ma non possiamo non mettere in guardia l’amministratore Unico circa la necessità di mettere al riparo la Società da eventuali ricorsi che potrebbero gravare (e non poco) sulle casse dei Comuni Soci. Quindi sollecitiamo Margiotta affinchè non si ripetano gli errori del passato sostenendo un’adeguata politica di reclutamento. L’invito, a questo punto, è che si avvii subito una discussione e che si possa cogliere l’occasione per rivolgere maggiore attenzione ai diritti dei lavoratori e sgomberare il campo da quei dubbi di clientelismo e familismo di cui si continua a parlare”.(h. 10,30)