Rinnovamento Democratico: buona la.. prima

Sulmona, 24 novembre- “Siamo contenti per l’ottima partecipazione registrata all’appuntamento di giovedi 22 novembre scorso: un primo incontro cui ne seguiranno altri che Rinnovamento Democratico ha intenzione di mettere in campo. L’interesseche questa iniziativa ha riscosso, soprattutto tra le diverse anime che promuovono il centrosinistra in quest’area dell’Abruzzo interno, deve portarci a riflettere sui passi in avanti che ci accingiamo a compiere. Ritrovarsi e condividere, per tornare uniti, non è una questione semplice, ma crediamo di essere sulla strada giusta. Certo, c’è ancora tanto da fare. Intanto, però, abbiamo iniziato a ragionare sulle cose che possiamo fare insieme, noi amministratori da una parte e le persone della cosiddetta società civile dall’altra. L’obiettivo deve essere quello di lavorare sui punti di convergenza e non su quelli di contrasto”.

E’ questa una prima analisi di RD( Rinnovamento democratico) all’indomani dell’incontro dibattito dal titolo: “Aree interne: problemi e prospettive”; momento in cui si è lanciato anchel’hashtag ripartiamodalterritorio. Numerosi e tutti interessanti gli interventi registrati Oltre due ore di dibattito in cui sono stati protagonisti anche Franco Casciani; Mimmo Di Benedetto; Mario D’Eramo; Gianfranco di Piero e Fabio Pingue. <Incontrarsi e discutere ci porterà ad ottenere le risposte necessarie per la nostra area interna: noi #ripartiamodalterritorio>. (h. 14,30)