Rigopiano: Procura, iscrizione nel registro degli indagati atto dovuto

Pescara, 16 maggio– “Le iscrizioni al registro generale delle notizie di reato di ulteriori indagati è quindi atto necessario perché queste posizioni possano essere oggetto della doverosa valutazione giudiziaria, che presuppone questo atto formale, rimanendo ovviamente impregiudicata ogni valutazione in ordine alla conclusiva determinazione sull’esercizio o meno della azione penale per le singole posizioni”. E’ quanto si legge in una nota della Procura di Pescara, a firma del procuratore capo Massimiliano Serpi, titolare, insieme al sostituto Andrea Papalia, dell’inchiesta sulla tragedia dell’Hotel Rigopiano di Farindola (Pe). “Con riferimento alle notizie che compaiono sui mezzi di comunicazione – prosegue la nota – in ordine ad iniziative di questa Procura della Repubblica riguardanti il disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017 e al fine di assicurare una corretta informazione della pubblica opinione, si ritiene di confermare che dopo una prima fase investigativa volta ad acquisire il quadro complessivo delle ipotesi di possibili responsabilità in ordine a detti fatti e che allo stato si indirizza sui temi: prevenzione del rischio valanghivo e relativa disciplina del territorio; rispetto delle normative per la edificazione dell’Hotel e del resort a Rigopiano; rispetto della normativa di prevenzione degli infortuni dei lavoratori dell’Hotel; gestione dell’emergenza neve e viabilità per il territorio interessato nel gennaio 2018; eventuali ritardi o meno nelle operazioni di soccorso dopo l’evento; e che ha visto a dicembre 2017 interrogatori riguardanti la posizione di molti indagati, si e’ ora reso necessario, anche alla luce degli elementi cosi’ acquisti e conseguenti sviluppi investigativi, approfondire il tema dei tempi, modi e risorse finanziarie necessarie per la redazione della Carta localizzazione pericolo valanghe da parte dell’ente Regione Abruzzo sia nelle sue articolazione politiche che tecniche amministrative a far tempo dall’emergere nel 2007 nell’ambito della carta storica delle valanghe del sito di Rigopiano, nonché in punto di gestione regionale della emergenza neve nel gennaio 2018”. (h. 21,00)