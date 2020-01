Rigopiano: la Regione si costituirà parte civile

Sulmona, 29 gennaio- La Giunta regionale, nel corso della sua ultima riunione, ha deciso il conferimento di due distinti mandati al professor Nicola Pisani in relazione ai procedimenti giudiziari relativi alla vicenda di Rigopiano. Il primo mandato è relativo alla costituzione di parte civile in nome e per conto della Regione Abruzzo al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti all’immagine e al patrimonio dell’ente ed imputabili a quanti il Tribunale dovesse riconoscere responsabili. Il secondo è un mandato difensivo a sostegno della Regione Abruzzo nel procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale penale di Pescara, nell’ambito del quale l’amministrazione è citata quale responsabile civile in relazione ai danni conseguenti al crollo dell’hotel Rigopiano Resort e nei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale dell’Aquila.

L.D.M.