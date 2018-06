Rigopiano: da domani al via gli interrogatori dell’ultimo filone.

Sulmona, 18 giugno– Iniziano domani per concludersi il prossimo 27 giugno gli interrogatori dell’ultimo filone dell’inchiesta sulla tragedia dell’hotel Rigopiano quando il 18 gennaio 2017 una valanga travolse la struttura procurando la morte di 29 persone fra ospiti e personale dell’albergo. Davanti ai Magistrati della Procura della Repubblica di Pescara sfileranno 13 indagati eccellenti. Si tratta di ex Presidenti della Regione Abruzzo, di Assessori regionali alla Protezione Civile di funzionari e dirigenti regionali.

Nell’inchiesta risultano coinvolti ben 39 persone. Per buona parte degli indagati i reati contestati, a vario titolo, vanno dal concorso in omicidio, lesioni e disastro colposi. I primi ad essere sentiti domani saranno i funzionari regionali Vincenzo Antenucci, Carlo Visca e Giovanni Savini. Mercoledì 20 giugno toccherà invece all’ex Governatore Ottaviano Del Turco, Tommaso Ginoble, Enrico Paolini (ex vice presidente e presidente pro tempore della Regione) e Mimmo Srour (ex assessore regionale alla Protezione civile).L’ex Presidente della Regione Gianni Chiodi invece dovrà comparire giovedì 21 giugno insieme all’ex Assessore regionale alla protezione Civile Gianfranco Giuliante mentre il giorno 26 toccherà al Governatore attuale Luciano D’Alfonso e di Mario Mazzocca (sottosegretario alla giunta regionale delegato alla Protezione civile). Il 27 giugno,ultimo giorno, saranno sentiti i dirigenti regionali alla Protezione Civile Silvio Liberatore e Antonio Iovino (h. 17,00)