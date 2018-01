L’Assessore alle partecipate Stefano Mariani questa sera ha fatto il punto sull’intera vicenda che ha già determinato non poche polemiche in Consiglio regionale. Ora si aspetta la relativa autorizzazione da parte della Regione. Resta da capire che ruolo ha avuto in tutta questa storia finora l’intero Consiglio comunale della città

Sulmona, 8 gennaio- Mentre in Abruzzo divampa la polemica e si annunciano iniziative politiche sulla vicenda dei rifiuti di Roma che arriveranno in Abruzzo e nella nostra città, solo questa sera il Comune di Sulmona rompe il silenzio e attraverso l’Assessore alle partecipate, Stefano Mariani, fa sapere che “in merito alle notizie diffuse circa il conferimento di rifiuti indifferenziati da parte del Comune di Roma, dopo aver sentito nel dettaglio l’Amministratore Unico, Dott. Enzo Margiotta, si comunica che CoGeSa Spa ha dato disponibilità a AMA SpA al trattamento presso il nostro impianto (TMB) di circa 9000t/anno di rifiuti, pari a circa 25t al giorno.

I rifiuti, semmai autorizzati dalla Regione Abruzzo alla ricezione, (sono anni che i rifiuti indifferenziati di Roma vengono trattati ad Avezzano presso Aciam), verranno meccanicamente e biologicamente trattati nel nostro impianto e successivamente smaltiti in discariche terze, avendo i Soci di CoGeSa Spa deciso che nella discarica di Noce Mattei vanno ricoverati solo i rifiuti dei Soci. La riduzione di trattamento dei rifiuti dell’impianto a seguito del passaggio del Comune di Sulmona alla raccolta differenziata (con conseguente riduzione delle entrate per il CoGeSa) verrebbe bilanciata – spiega Mariani – dai futuri apporti di AMA Spa. Pertanto non c’è un aumento dei quantitativi complessivi di rifiuti che l’impianto lavora, e sicuramente ci sarà una riduzione del quantitativo che verrà immesso in discarica. Ciò, oltre che ottimizzare le potenzialità dell’impianto, avrebbe una ricaduta in termini di minori costi per l’azienda, una riduzione della tariffa applicata ai soci e quindi maggiori servizi per i cittadini”. (h.18,00)

