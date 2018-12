Rifiuti: Mazzocca, non ne prenderemo altri da Roma

Sulmona, 12 dicembre- L’Abruzzo non ha intenzione di accogliere altri rifiuti da Roma, in difficoltà dopo il rogo al Tmb Salario. “Le uniche notizie le abbiamo apprese dalla stampa, non abbiamo ricevuto nessuna richiesta. Qualora – annuncia all’Adnkronos il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale dell’Abruzzo con delega all’Ambiente Mario Mazzocca – vi fosse una richiesta sarebbe almeno per quanto riguarda la Regione Abruzzo, non accoglibile perché già contribuisce al tema con l’accordo che scade il 31 dicembre”. Mazzocca, che riferisce di aver già discusso della questione con il presidente vicario della Giunta Regionale Giovanni Lolli, aggiunge: “Se dovesse esserci una richiesta queste cose le metteremo nero su bianco”.(h. 15,00)