Ricostruzione:nuove risorse assegnate al Comune di Sulmona

Sulmona, 29 agosto– E’ stata firmata la determina n 510 del 27/08/2019 da parte dell’U.S.R.C. di Fossa per l’assegnazione di nuove risorse al Comune di Sulmona, per un importo pari a circa 1 milione 611.590 euro, finalizzate all’avvio di nuovi cantieri inerenti un edificio classificato E, da 1 milione 229.563 euro, tre B e quattordici A. “Ringrazio i funzionari dell’ufficio sisma, supportati del personale in convenzione di Abruzzo Engineering con Regione Abruzzo, per il grande lavoro che sta portando avanti con l’obiettivo di far ripartire i cantieri in città e ridare ossigeno a un settore in sofferenza quale quello edile”. E’ quanto afferma il sindaco Annamaria Casini, la quale aggiunge “Nel corso del 2019, con determina n. 264 del 18/04, erano già state assegnate risorse per un importo di 370.904,68 euro, mentre sono in fase di conclusione anche le istruttorie riguardanti ulteriori pratiche per le quali verrà richiesta la copertura finanziaria non appena saranno acquisite le necessarie autorizzazioni di competenza di altri Enti, per un importo di circa ulteriori 2 milioni di euro”