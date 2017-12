Bugnara, 30 dicembre.– Se ne andò una notte all’improvviso, quasi in punta di piedi,un 30 dicembre di sette anni fa, lasciando tutti nello sconforto e nel dolore. Sembra ieri eppure sono passati già sette anni,un’eternità, da quando Antonio Lupi, che tutti affettuosamente chiamavano “ Lupitto”, partì per un lungo viaggio dal quale non ha fatto piu’ ritorno. Aveva all’anagrafe 77 anni, ma nello spirito e nel fisico ne mostrava molto meno per quella sua bonomia, quella goliardia che lo caratterizzava anche nei momenti piu’ difficili,per quell’amore smisurato per il suo paese,Bugnara, che voleva sempre migliore e piu’ bello. Sindaco straordinario per oltre trent’anni avviando quel processo di ricostruzione del paese ancora in atto.

Era un’amministratore atipico,disponibile ,tenace ma umanamente assai sensibile e generoso che sapeva unire la gente Democristiano vero della prima ora, assai conosciuto e stimato in Abruzzo, ma anche sportivo e alpino. Due anni fa l’Amministrazione comunale ha voluto dedicargli il Palazzo municipale, luogo simbolo del paese, per testimoniargli affetto e gratitudine. Altre iniziative sono in programma forse già a partire dalla prossima estate. Anche nostro giornale sta lavorando ad un progetto per realizzare un evento in suo onore. E un modo diverso per ricordare un Amico speciale e consideralo sempre in mezzo a noi e se lo facciamo solo ora sette anni dopo vuol dire che ancora oggi,nonostante il tempo trascorso, ne sentiamo il bisogno. Ciao Antonio