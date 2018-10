Ricordato Carlo Tresca nel 75° anniversario della morte

Sulmona, 27 Ottobre- Ricordato nella sede della CIGL di Sulmona nella sala conferenze della camera del lavoro a palazzo Corvi la figura del Sulmonese Carlo Tresca, nato a Sulmona il 9 marzo 1879 da Filippo Tresca e Filomena Fasciani antifascista assassinato negli Stati Uniti. Carlo Tresca è stato giornalista, uomo di cultura, fervente antifascista la cui figura, ancora oggi, è motivo di studi, dibattiti, riunioni, scambi di idee. Presenti al convegno Edoardo Puglielli docente scolastico di filosofia nei licei e Mauro Canali del Comitato Scientifico RAI storia. Molti i temi affrontati fra i quali la vita, la professione di giornalista, la sua lotta culturale antifascista sin dall’avvento del regime.

Al termine del convegno ci si è trasferiti in Via San Cosimo per la cerimonia dell’apposizione di una targa commemorativa in ricordo di Carlo tresca targa affissa nella casa dove lui è nato; vi è stata anche una video conferenza con gli Stati Uniti ed esattamente nel punto dove Carlo Tresca viene assassinato. Carlo Tresca era tenuto d’occhio era sorvegliato speciale come si legge nei numerosi documenti conservati nell’Archivio di Stato di Aquila; anche all’estro era tenuto d’occhio in quanto considerato oppositore al regime e fervente rivoluzionario; la Sua cultura, la Sua erudizione, erano particolarmente temute dal regime fascista. Nel documento del Ministero dell’Interno, Direzione Generale della P. S. Gabinetto n. 17798 datato 25 agosto 1904 è sancito da parte del Consolato Generale d’Italia, sito nella città di New York, che il socialista Tresca Carlo avrebbe assunto la direzione del Giornale il Proletario già edito a New York e che in seguito avrebbe ripreso le sue pubblicazioni a Philadelfia.

Altri documenti dimostrano che Carlo Tresca, quando era Direttore del giornale la Plebe, era tenuto d’occhio ed ha dovuto interrompere le pubblicazioni sul Suo giornale denominato il Martello per assenza i fondi. Momenti molto difficili in un periodo nel quale, anche se al di fuori dall’Italia, si continuava ad essere sorvegliati a vista. Carlo Tresca in un documento del Ministero dell’Interno del 10 agosto del 1904, inviato da parte del Consolato Generale d’Italia a New York, risulta essere Direttore del giornale il Germe edito nella città di Sulmona ; nel documento è inoltre scritto che, Carlo Tresca, dichiara che è stato Direttore del giornale il germe edito a Sulmona e che è stato costretto a fuggire dalla città ovidiana a causa di una condanna ad anni tre di reclusione per eccitamento all’odio di classe. Egli ha sempre lottato per un mondo migliore per una società migliore ed è andato incontro anche a processi e condanne ma non è mai indietreggiato continuando la Sua lotta culturale e sociale.

Il documento del Ministero dell’Interno sempre della Direzione Generale di Polizia Divisione polizia di frontiera e trasporti protocollo numero 300/35332 del 25 gennaio 1943 riporta che sul giornale il Messaggero del 13 gennaio 1943 è apparsa la notizia della morte di Carlo Tresca avvenuta a New York assassinandolo mediante colpi di rivoltella. Carlo Tresca redattore antifascista della rivista denominata il Martello, che era pubblicato nella città di New York, mentre usciva dagli uffici del giornale sito nella Quinta Strada era ucciso con un colpo di pistola sparato da un individuo a bordo di un’auto che rasentava il marciapiede della strada. Altro documento invece riferisce che Carlo Tresca sarebbe stato assassinato mentre usciva dalla propria abitazione per recarsi ad una riunione dell’unione Mazzini, riunione nella quale si sarebbero dovuti prendere accordi e decisioni circa l’eventualità di espletare un’azione di propaganda da doversi svolgere in Italia. Carlo Tresca era inviso al regime fascista e anche la Sua morte potrebbe essere collegata alla Sua costante lotta avverso il fascismo. Storie terribili, avvenimenti raggelanti, i quali hanno visto essere coinvolti anche concittadini Sulmonesi.

Carlo Tresca ha avuto un fratello tal Ettore Tresca medico di professione, nato a Sulmona il 3 ottobre 1867 emigrato anch’egli in America. Ettore Tresca sarà radiato dal novero dei sovversivi così come è scritto in un documento datato 8 novembre 1933 del Ministero dell’Interno indirizzato al Prefetto dell’Aquila. Nel fascicolo che riguarda Ettore Tresca vi sono documenti che dimostrano un rapporto negativo fra i due che porterà Ettore ad allontanarsi dal fratello Carlo. Dissapori fra i due e forti incomprensioni caratterizzeranno le relazioni fra i due. In un documento contenuto nel fascicolo di Ettore Tresca del Ministero dell’Interno Direzione Generale della Pubblica Sicurezza indirizzato al Prefetto dell’Aquila datato 20 febbraio 1926, inviato in Italia dal Regio Consolato Generale d’Italia di New York, si fa riferimento ai dissapori fra i due, notando ed evincendo un rapporto molto difficile. Inoltre Carlo Tresca procederà a smentire la voce che Ettore Tresca, in occasione delle visita dell’onorevole Sardi, deputato del Collegio di Aquila, avrebbe aderito all’iniziativa di allestire ed offrire un banchetto al Sardi. Il fratello Carlo, si legge nel documento, avrebbe smentito tale ipotesi sul suo giornale il Martello. Ancora oggi ci si interroga sulla Morte di Carlo Tresca: perché assassinarlo? Per quale motivo toglierlo di mezzo?

Andrea Pantaleo

Fonte dei documenti: Archivio di Stato di Aquila Questura Categoria A 8 busta numero 5 fascicoli numeri 10 e 11