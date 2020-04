Richiesta nuovo treno “Regionale veloce” da Sulmona a Roma

Sulmona, 20 aprile– “Ho inviato in mattinata una richiesta indirizzata al Presidente regionale Marco Marsilio, al Sottosegretario ai Trasporti Umberto D’Annuntiis e al Direttore Servizio Trasporti Emidio Primavera, con lo scopo di attivare un nuovo treno “Regionale veloce” da Sulmona a Roma, per favorire gli spostamenti dei cittadini che dalla Valle Peligna e dalla Marsica si recano quotidianamente nella capitale”. Lo annuncia Antonietta La Porta Consigliera regionale del gruppo della Lega

“Questo a causa della sospensione da parte di SANGRITANA S.p.A. di tutti i collegamenti da Sulmona a Roma, in obbligo al rispetto del DPCM 11.03.2020 circa le misure di contenimento del Coronavirus (Covid-19), che ha esteso a tutto il territorio nazionale la richiesta di evitare gli spostamenti se non per comprovati motivi di lavoro, gravi problemi di salute o ritorno presso la propria residenza/domicilio.

Nella richiesta – spiega La Porta- ho evidenziato che l’esigenza di adottare misure idonee a contenere il rischio biologico connesso al fenomeno epidemiologico in atto, fa sì che l’uso del treno da parte delle persone obbligate agli spostamenti di lavoro/necessità sia il mezzo di trasporto più idoneo affinché si possano rispettare tutte le raccomandazioni in materia di contenimento del rischio pandemia. Specificando che il treno, a differenza dell’autobus, consente sicuramente una più efficace ed efficiente gestione delle distanze di sicurezza tra le persone. Ho raccolto le sollecitazioni di numerosi Cittadini e dell’Osservatorio Trasporti di Civiltà Italiana, che costantemente seguono l’evoluzione del sistema trasporti Regionale, tutti hanno chiesto una pronta e decisa risposta da parte della Regione, alla luce della nuova situazione di emergenza che si è creata. Il rischio è che se non vi saranno risposte ed interventi immediati, si aggraverà notevolmente l’isolamento del Centro Abruzzo, provocando ulteriori difficoltà ai pendolari che quotidianamente si recano a Roma.

Ho pertanto chiesto ai massimi vertici regionali, nell’ambito del contratto in essere tra la Regione Abruzzo e Trenitalia, di valutare la possibilità di inserimento di un nuovo treno Regionale Veloce in anticipo rispetto alla partenza del treno 3225 (partenza 6.19 arrivo 8.45), dalla stazione di Sulmona con un nuovo treno che arrivi a Roma nella fascia oraria che va dalle 7.30 alle 7.45. Il nuovo treno consentirebbe così agli utenti di raggiungere la capitale in un orario più consono agli obblighi dei dipendenti pubblici e privati, viaggiando in una condizione di maggiore sicurezza.

La mia iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni già in essere di questa Amministrazione Regionale rivolte a favorire un miglior collegamento via treno con Roma, nella prospettiva di migliorare la qualità della vita dei Cittadini della nostra regione”.(h. 15,30)