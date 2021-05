Riaprono i Centri visita dei Carabinieri per la Bioversità

Per celebrare la Giornata Internazionale della Biodiversità riaprendo i Centri Visita delle Riserve Statali “Monte Velino” e Feudo Intramonti”

Castel di Sangro, 19 maggio – Sabato prossimo, 22 maggio, riapriranno finalmente al pubblico i Centri Visita delle Riserve Naturali Statali “Monte Velino” (a Magliano de’Marsi) e “Feudo Intramonti” (a Civitella Alfedena), entrambe gestite dai Carabinieri del Reparto Biodiversità di Castel di Sangro. A partire dalle ore 9:00, in ognuno dei Centri Visita si svolgeranno “laboratori” di interpretazione della Natura, passeggiate lungo i sentieri guidati delle Riserve ed altre attività dedicate alle scuole. Sarà poi piantato un nucleo di “bosco diffuso” con specie simbolo ed autoctone delle Riserve. Nel pomeriggio, infine, si potranno svolgere ulteriori attività guidate, su prenotazione, dedicate a gruppi organizzati e famiglie.

L’iniziativa sarà realizzata contemporaneamente in tutta Italia da parte dei 28 Reparti Carabinieri Biodiversità, in occasione della Giornata Internazionale della Biodiversità e nel quadro del progetto nazionale di educazione ambientale “Un albero per il futuro – crea il bosco diffuso”, volto alla costituzione di centinaia di piccoli nuclei di foreste autoctone, la cui posizione potrà essere visualizzata tramite un’apposita applicazione, che consentirà anche di verificare in tempo reale il loro contributo all’assorbimento di CO 2 da parte della biosfera.

La Giornata Internazionale della Biodiversità (International Biodiversity Day) è stata proclamata dalle Nazioni Unite per ricordare l’adozione della Convenzione per la Diversità Biologica, avvenuta il 22 maggio 1992, ed aumentare la comprensione e la consapevolezza dell’importanza di tutelare la biodiversità.

I due Centri Visita resteranno aperti durante tutta la primavera e l’estate con le modalità che seguono.

Martedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì/Domenica (per Feudo Intramonti, solo la prima e la terza del mese), ore 9:00-13:00 e 14:30-16:30 (chiusura al pubblico: sabato e lunedì).